Auto contromano e con uno pneumatico squarciato: il conducente era ubriaco

E' accaduto ieri sera in via di Cantagallo e il provvidenziale intervento dei poliziotti della Volante ha impedito che l'uomo facesse del male a se stesso e ad altri. E' stato denunciato

Stava viaggiando contromano e con uno pneumatico completamente lacerato. Per fortuna, prima che potesse fare del male a se stesso e ad altri, l'uomo è stato bloccato da una pattuglia delle Volanti. E' successo verso le 22.30 di ieri sera, 26 maggio, in via di Cantagallo e ai poliziotti è apparso subito chiaro il perché del comportamento anomalo: il conducente, un 70enne italiano, era infatti in evidente stato di ebbrezza alcolica, cosa poi confermata dall'esame all'etilometro. L'uomo è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e si vedrà ritirare e sospendere la patente. L'auto è stata invece affidata in custodia alla moglie del 70enne, fatta venire in Questura.