Auto contro il muro sulla sr 325, feriti due anziani

L'incidente è avvenuto stamani all'altezza de La Briglia. Le ambulanze del 118 hanno soccorso un uomo di 88 anni e una donna di 74, entrambi in codice giallo

Due anziani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamani, 2 ottobre, sulla sr 325 all'altezza de La Briglia. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze della Misericordia di Vaiano e della Croce d'Oro, inviate dal 118, e trasferiti in codice giallo all'ospedale Santo Stefano. Si tratta di un uomo di 88 anni e di una donna di 74 che, a bordo di una utilitaria, stavano scendendo da Vernio verso Prato quando, per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo e l'auto è finita contro il muro di una casa. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dai carabinieri di Vaiano.

