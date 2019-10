14.10.2019 h 18:54 commenti

Auto contro cinghiale, la Regione condannata a risarcire il danno

L'incidente risale a nove anni fa in via di Galceti. L'automobilista ha citato sia la Regione che la Provincia ma per il giudice di pace questo tipo di responsabilità spetta alla prima

Stava percorrendo via di Galceti quando un cinghiale, finito improvvisamente in mezzo alla strada, ha colpito la sua auto. A nove anni da questo incidente l'automobilista, difeso dagli avvocati Francesco Querci e Lucia Terlizzi, ha ottenuto giustizia. Lo scorso 25 settembre il giudice di pace di Prato ha condannato la Regione Toscana a risarcire il danno subito e le spese legali sostenute per dimostrare le proprie ragioni. Complessivamente la somma si aggira attorno ai 5mila euro.

L'automobilista, all'epoca trentacinquenne, ha citato in giudizio sia la Provincia che la Regione, entrambe competenti in materia seppur con ruoli diversi. E' stata condannata però, solo la Regione perchè secondo il giudice, in base a una serie di sentenze della Cassazione, è questo ente che deve indicare alla Provincia il da farsi per evitare episodi come questi. Cosa che non risulta sia stata fatta.

L'incidente avvenne nel novembre del 2010. Sia le forze dell'ordine attraverso una serie di tracce lasciate dall'animale, che un altro automobilista che passava di lì in quel momento e in senso contrario a quello dell'auto incidentata, hanno testimoniato la presenza del cinghiale che scendendo da un ridosso, andò a colpire la macchina del trentacinquenne. Una presenza che la Regione, nell'ambito della sua competenza sul controllo della fauna selvatica, avrebbe dovuto evitare attraverso una programmazione puntuale delle politiche in materia e indicando alla Provincia gli interventi da realizzare.

La Regione ha presentato ricorso in appello. Punterà a ribaltare la situazione nella determinazione della responsabilità sulla base di altre sentenze della Cassazione che indicano nell'ente Provincia il "colpevole" di mancati interventi di manutenzione e contenimento. Il punto è quindi, molto dibattuto in giurisprudenza e la sua determinazione costituisce un precedente "pericoloso" perchè apre la strada a nuove richieste di risarcimento in caso di incidenti come quello accorso nove anni fa in via di Galceti. La sostanza però non cambia. Che sia la Regione o la Provincia a pagare, l'automobilista ha subito un incidente senza colpa e deve essere risarcito.

E.B.