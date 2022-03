29.03.2022 h 11:29 commenti

Auto confiscate e conducenti senza patente denunciati: controlli della Municipale ai Macrolotti

Per tre giorni gli agenti sono stati impegnati sulle strade con un servizio straordinario: confiscati un mezzo con intestazione fittizia e due che erano già sottoposti a sequestro

Un veicolo con intestazione fittizia, due senza assicurazione obbligatoria e revisione, quattro conducenti senza patente e due che guidavano auto già sottoposte a sequestro. Questo in sintesi il bilancio dei controlli eseguiti la scorsa settimana dal Reparto Territoriale e da quello Motociclistico della polizia municipale nelle strade del Macrolotto 0 e del Macrolotto 1.

Gli agenti sono stati impegnati, con più pattuglie e turni diversi, da giovedì a sabato in una serie di controlli straordinari nel viale XVI Aprile, in via Paronese, in via Toscana, in via Filzi, in via Pistoiese e strade limitrofe.

Sono stati sanzionati anche due conducenti che guidavano con il cellulare all'orecchio: gli agenti hanno dovuto fermare le loro auto per interrompere l’uso del telefonino.

In tre casi le autovetture oggetto di verifica sono state avviate alla confisca: nel primo si è trattato di intestazione fittizia del mezzo, negli altri due di veicoli già sottoposti a precedente sequestro (in un caso la persona trovata al volante era anche il custode amministrativo del mezzo sequestrato).