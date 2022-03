02.03.2022 h 10:57 commenti

Auto con a bordo tre bambine si ribalta dopo l'incidente: una portata in ospedale

Illese due delle piccole, quella ferita ha otto anni ed è stata soccorsa in codice giallo. Il mezzo sul quale stavano andando a scuola si è scontrato con un'altra vettura tra via Bligny e via del Guado a Narnali

Una bambina di 8 anni è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave, nel ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava e che stamani, 2 marzo, alle 8.30 è rimasta coinvolta in un incidente a Maliseti. La piccola è stata soccorsa in codice giallo e portata al Santo Stefano, illese altre due bambine di 9 e 10 anni che viaggiavano con lei e anche il conducente del mezzo, un uomo italiano di 48 anni. Le tre piccole stavano andando a scuola, alla Don Bosco in via isola di Lero. L'uomo, poi è risultato essere senza patente e quindi verrà denunciato.

L'incidente è avvenuto tra via del Guado a Narnali e via Bligny. La vettura con a bordo le bambine si è scontrata con quella condotta da una 39enne di nazionalità rumena. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le pattuglie della polizia municipale che ora dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente sulla base dei rilievi e delle testimonianze raccolte.