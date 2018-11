24.11.2018 h 09:38 commenti

Auto completamente distrutta dalle fiamme sulla strada che porta a Sofignano

L'incendio nel cuore della notte, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Vaiano. Da accertare le cause del rogo che potrebbe essere doloso

E' andata completamente distrutta dalle fiamme un'auto che era stata lasciata parcheggiata lungo la strada che porta alla frazione di Sofignano, nel comune di Vaiano. L'incendio si è verificato questa notte, 24 novembre. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Vaiano, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Per fortuna le fiamme non si sono propagate al vicino bosco, ma la vettura è stata ridotta ad un rottame. In corso di accertamento le cause dell'incendio, che potrebbero essere di natura dolosa. Non è escluso che possa trattarsi di un'auto rubata e utilizzata per qualche scopo criminoso, per poi essere data alle fiamme.