26.12.2018 h 10:20 commenti

Auto completamente distrutta dalle fiamme, il rogo nel cuore della notte

E' successo in via Cristoforo Colombo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere l'incendio impedendo che potesse propagarsi

Un'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme questa notte, 26 dicembre. E' successo in via Cristoforo Colombo. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto l'incendio evitando che potesse propagarsi ulteriormente. L'auto è stata, però, completamente distrutta nel rogo, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti del caso. Non è escluso il dolo. Il mezzo era parcheggiato sulla strada. Paura tra i residenti per le alte lingue di fuoco che si sono alzate dalla vettura.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus