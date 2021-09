28.09.2021 h 10:19 commenti

Auto buca uno stop e colpisce un autobus, l'autista e una passeggera portati al Santo Stefano

E' successo stamani lungo la sr 325 in località L'isola. Pesanti le ripercussioni sul traffico che a quell'ora è molto sostenuto

Con la sua auto ha bucato lo stop ed è finito contro un autobus della linea extraurbana della Cap che transitava lungo la sr325 in direzione Vaiano. Il mezzo è stato colpito dal lato dell'autista. E' successo stamani, 28 settembre, attorno alle 7.30, in località L'isola nel comune di Vaiano. Non ci sono feriti gravi ma l'autista del mezzo è stato accompagnato all'ospedale perché lamentava un forte dolore al ginocchio. Anche un'altra ragazza, una passeggera, è andata al Santo Stefano per accertamenti. La corsa è stata interrotta. Chi era a bordo, circa 6 persone, ha dovuto aspettare la corsa successiva, prevista mezz'ora dopo.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico che a quell'ora è molto sostenuto. Lunghe file si sono formate in entrambe le direzioni. Attorno alle 9 la situazione è tornata alla normalità.

