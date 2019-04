A quasi un anno di distanza dal maxifurto dello scorso 10 maggio, i ladri sono tornati stanotte 29 aprile a colpire l'Ottica Mannucci di via Roma, uno dei negozi più conosciuti della città. Allora i malviventi erano entrati abbattendo il muro che divide l'esercizio commerciale dal vicino negozio di parrucchiera, riuscendo così ad eludere i sistemi d'allarme, per poi portare via occhiali di marca per circa 100mila euro ( LEGGI ).Stanotte alle 4, invece, i malviventi hanno usato una Panda rubata trasformata in ariete, per buttare già la vetrina blindata. Il mezzo è stato spinto in retromarcia contro una sorta di castelletto di legno e mattoni, realizzato dia ladri, per poter aver ragione del vetro molto spesso. Operazione compiuta, con i malviventi che hanno bittato giù a colpi di mazza quello che restava della vetrata e poi sono entrati all'interno. Solo che a quel punto è scattato il secondo sistema d'allarme installato da Alfredo Mannucci dopo il colpo dello scorso anno: un fumogeno che ha saturato i locali, costringendo i ladri a fuggire con poche paia di occhiali arraffati dalla vetrina. Sul posto è poi intervenuta la polizia, che ha effettuato il sopralluogo con la Scientifica.