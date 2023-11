07.11.2023 h 13:53 commenti

Auto alluvionate, Aci Prato abbatte i diritti d'agenzia per il cambio targa

Devono richiedere una nuova targa tutti coloro che ne hanno persa anche solo una delle due presenti sull’automobile. Le pratiche potranno essere svolte a Prato alla sede di via Ferrucci e viale galilei e nella filiale di Vaiano Chiesta alla Regione la sospensione o il rimborso dei bolli auto

A seguito dell’alluvione che ha colpito la provincia pratese sono tanti gli automobilisti che si sono ritrovati col mezzo danneggiato, da rottamare o senza targa Aci provinciale ha deciso di applicare uno sconto per il servizio cambio targa del 90% in carico ad Aci per i soci , per per tutti gli altri clienti sarà del 50%.

Le pratiche potranno essere svolte in tutte le filiali: a Prato alla sede di via Ferrucci 195/T, in quella di viale Galilei 1/7, e in via Galcianese 107/A. Mentre a Vaiano alla filiale di via Braga 82, a Montemurlo in via Pascoli 60 e a Seano in sulla statale Pistoiese 107. Aci ricorda che devono richiedere una nuova targa tutti coloro che ne hanno persa anche solo una delle due presenti sull’automobile. Della targa, infatti, non si può chiedere il duplicato, e quindi ne va presa una nuova. “Come Aci Prato siamo profondamente colpiti da quanto accaduto – commenta il direttore Claudio Bigiarini -, e con questa iniziativa vogliamo mostrarci al fianco dei cittadini che stanno facendo i conti con i danni da alluvione”.

L’Automobile Club di Prato chiede alla Regione Toscana la sospensione del pagamento dei bolli in scadenza nel mese di novembre e il rimborso della tassa di proprietà già pagata nei mesi scorsi per tutti quei veicoli alluvionati e da rottamare. “Sarebbe una scelta di buonsenso – sottolinea il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni -, su cui siamo pronti a collaborare con la Regione Toscana sul piano operativo".