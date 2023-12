06.12.2023 h 15:48 commenti

Auto a fuoco lungo la Declassata nei pressi di Prato est, traffico paralizzato in entrambe le direzioni

E' successo nel primo pomeriggio. Il veicolo stava viaggiando verso il ponte Lama. Nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco. Circolazione ripristinata, ma solo su una corsia, dopo oltre un'ora

Incendio di un'auto lunga la Declassata in direzione del Ponte Lama, poche decine di metri prima dello svincolo del casello autostradale di Prato est. Il veicolo, alimentato a gpl, è stato avvolto dalle fiamme mentre era in movimento; le cause che hanno originato il fuoco sono in via di accertamento. Non c'è stato bisogno di far arrivare l'ambulanza perché non ci sono stati feriti. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 dicembre. La richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 14.20.L'intervento è stato fatto con una squadra con autobotte. Per consentire l'intervento dei soccorritori, l'ingresso al tratto di Declassata oltre la rotonda della questura è stato chiuso e sulla corsia opposta si è formata una coda chilometrica proprio per l'effetto delle auto che si sono riversate su viale della Repubblica. In pochi minuti è stato spento il rogo che ha completamente distrutto l'automobile e che si è innescato per il forte calore che ha provocato la fuoriuscita di gas. Lunghissime code si sono formate in tutte e due le direzioni provocando ripercussioni anche sulla viabilità circostante. Dopo le operazioni di spegnimento, di bonifica e di lavaggio della strada, la circolazione è stata ripristinata con la riapertura, in prima battuta, di una sola corsia in attesa della rimozione del veicolo danneggiato. Sul posto anche la polizia e la Municipale.