06.01.2022 h 14:39 commenti

Autisti contagiati o in quarantena, ecco come Autolinee Toscane ha riorganizzato il servizio

Da domani si torna all’orario ordinario ma le tantissime assenze nel personale hanno costretto il gestore ad apportare dei cambiamenti

Da domani, 7 gennaio, torna l’orario ordinario del trasporto pubblico ma a causa delle numerose assenze del personale, contagiato o in quarantena, il servizio subirà delle modifiche. “Ci dispiace - afferma il gestore, Autolinee Toscane, in un comunicato- stiamo facendo di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare straordinari. Ringraziamo i nostri dipendenti” .Ecco come è stato riorganizzato il servizio al netto di altri possibili disagi al momento non prevedibili. Non si effettuano le corse per le scuole materne elementari e medie che domani saranno chiuse. Sono garantite tutte le altre corse scolastiche per le materne elementari medie e superiori. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. A Firenze saranno garantite tutte le corse scolastiche mentre verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda. Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”. Per la zona di Pistoia i maggiori disagi si verificheranno nell’area di Montecatini sulle seguenti linee 73, 701, 703, P855, R04, linea urbane nella fascia 18-19.