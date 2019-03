30.03.2019 h 11:16 commenti

Autista di Tir si ferma in tangenziale: travolto da un'auto che poi si schianta contro il mezzo pesante

L'incidente nel cuore della notte all'altezza dell'Omnia: in ospedale sia il camionista sia la conducente della vettura. L'uomo stava chiudendo i portelloni che si erano aperti all'improvviso

Grave incidente stradale questa notte, 30 marzo, intorno alle 3.15. Due i feriti, per fortuna nessuno in pericolo di vita, anche se la dinamica poteva far pensare al peggio. E' successo in viale Salvator Allende, il tratto di tangenziale proprio di fronte all'Omnia.

L'autista di un mezzo pesante, che si era fermato con le quattro frecce per chiudere i portelloni aperti all'improvviso, è stato investito da una Fiat Cinquecento che, dopo aver travolto l'uomo, si è incastrata con il cofano sotto il Tir. Immediato l'allarme dato da altri automobilisti di passaggio: le ambulanze del 118 hanno soccorso in codice rosso l'autista, un uomo di 33 anni, e in codice giallo la conducente dell'auto, una donna di 26. Per fortuna, al pronto soccorso, anche per il camionista il codice è stato declassato a giallo: ha riportato alcune fratture ma non è in pericolo di vita. Sul posto le pattuglie della polizia municipale per ricostruire la dinamica del'incidente, immortalata dal video di una telecamera di sicurezza che ha ripreso l'intera scena.