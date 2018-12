06.12.2018 h 09:15 commenti

Aumentano i controlli della polizia municipale, a Montemurlo parte "Natale sereno"

Shopping all'insegna della sicurezza con l'iniziativa che il Comune ha deciso di riproporre anche quest'anno: controlli nei negozi e nei centri commerciali, agenti a piedi, lotta ai prodotti illegali e ai botti pericolosi

Con l'inizio della corsa agli acquisti natalizi e il maggior afflusso di persone in negozi e centri commerciali ritorna l'operazione della polizia municipale di Montemurlo “Natale sereno”. L'amministrazione comunale ha deciso di riproporre i controlli mirati a garantire la serenità dei cittadini in un periodo particolarmente frenetico come quello che precede le feste di Natale. Per tutto il mese di dicembre gli agenti svolgeranno controlli mirati di prevenzione e controllo nei pressi dei centri commerciali per scoraggiare malintenzionati a compiere furti ed altri odiosi reati. Inoltre, la Municipale di Montemurlo riproporrà il servizio dei vigili a piedi con pattuglie che gireranno per i centri commerciali naturali delle tre principali frazioni, Oste, Bagnolo e Montemurlo. Un'operazione di polizia di vicinato molto importante per raccogliere esigenze e segnalazioni di commercianti e cittadini, come spiega l'assessore alla Polizia municipale, Rossella De Masi: « Per il Comune di Montemurlo la sicurezza e la serenità dei propri cittadini è molto importante. Lo dimostra l'ingente investimento nel progetto di video sorveglianza che entro i primi mesi del 2019 porterà sul territorio all'attivazione di trenta video camere e lo dimostra l'operazione “Natale sereno”, che anche quest'anno vedrà impegnati i nostri agenti di Polizia Municipale in controlli mirati per garantire la serenità degli acquisti natalizi e di tutte le attività che precedono il Natale ».

I controlli della Polizia Municipale saranno anche finalizzati alla corretta esposizione dei prezzi nei negozi e alla verifica della marcatura Cee, il marchio di conformità dei giocattoli, dell'oggettistica natalizia e dei fuochi d'artificio per garantire ai cittadini la massima sicurezza negli acquisti. Nell'etichetta e nei documenti che accompagnano il prodotto deve essere riportato il nome dell'importatore (che deve avere sede in Europa per essere rintracciabile) e il Paese di provenienza della merce.

In particolare, in vista del Capodanno, gli agenti della municipale sono già a lavoro per verificare le autorizzazioni dei punti vendita e l'esistenza di eventuale materiale pirotecnico illegale e pericoloso, privo del marchio di sicurezza “Ce”. «Questi controlli sono finalizzati alla tutela dei consumatori - spiega il comandate della polizia municipale, Gioni Biagioni - è sempre bene comprare prodotti certificati, soprattutto quando si tratta di giocattoli, per non rovinarsi le feste con materiale illegale e nocivo per la salute».



