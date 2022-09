14.09.2022 h 10:00 commenti

Aule con vista piazza Duomo: sopralluogo a palazzo Vestri, la nuova succursale del Dagomari

Conclusi i lavori di ristrutturazione dell'ex Stella d'Italia: previste dieci aule, due laboratori la sala professori e spazi polivalenti. Da gennaio studenti e professori si trasferiranno in centro storico

aa

Dopo quindici anni le porte dell'ex Stella d'Italia tornano di nuovo ad aprirsi ma questa volta per accogliere studenti e insegnanti. L'antico palazzo, che nel tempo oltre ad albergo è stato anche la sede dell' Apt e di alcuni uffici provinciali, è stato trasformato in una scuola con dieci aule, due laboratori, una sala polivalente e quella dei professori. Il passaggio delle chiavi avverrà nei prossimi giorni e il trasloco degli alunni del Dagomari a dicembre durante le vacanze di Natale. Trasferimento che si rende necessario per i lavori di adeguamento antisismico nella sede di Via Reggiana. I lavori dureranno tre anni e quindi ogni sei mesi dieci classi a rotazione si trasferiranno in piazza Duomo. La famiglia Gori proprietaria di palazzo Vestri ha vinto il bando provinciale nell'anno 2019/20 in cui l'ente che gestisce l'edilizia scolastica degli istituti superiori, chiedevano la locazione di nuovi spazi. Il contratto dura sei anni più sei con un canone di locazione di 140mila euro l'anno, le spese dell'adeguamento a scuola sono a carico della proprietà. "Con questa operazione - ha spiegato Francesco Puggelli presidente della Provincia - oltre ad avere trovato nuovi spazi per i nostri ragazzi, abbiamo anche contribuito a rivitalizzare il centro storico nelle ore diurne. Tra ragazzi, insegnanti e personale non docenti ogni giorno arriveranno in centro almeno 350 persone a cui vanno aggiunti i genitori che periodicamente verranno a colloquio con i professori".L'ingresso è previsto sul lato destro del palazzo dove ci sarà anche una sorta di portineria, due aule, due laboratori e una locale multifunzioni che potrà essere utilizzato anche come zona mensa e i servizi igienici.Al primo piano le aule sono quattro due con vista piazza Duomo e tanto di soffitti affrescati, oltre alla sala professori, i bagni e altre stanze la cui destinazione sarà decisa dalla dirigente scolastica. Infine all'ultimo piano ci saranno altre quattro aule e i servizi igienici, infine l'ex soffitta da cui si può ammirare Palazzo Pretorio è stata completamente ristrutturata. L'edificio è dotato di ascensore e di rampe per le carrozzine."E' stata ridata una funzione pubblica a un palazzo storico da anni chiuso - ha commentato Benedetta Squittieri assessore alla attività produttive - un investimento della Provincia che è in linea con quello dell'amministrazione comunale di riportare in centro storico funzioni importanti dalla Sori a Manifatture Digitali passando anche per i lavori a palazzo Pacchiani".