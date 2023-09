15.09.2023 h 15:16 commenti

Prima campanella per quasi 30mila studenti pratesi. Tra le novità le aule del Dagomari all'ex Stella d'Italia

Nel prossimo anno scolastico la Provincia si impegna in un percorso contro la dispersione scolastica. Apprezzamento per la nuova succursale ma perplessità per la mancanza di parcheggi

Primo giorno di scuola per quasi trentamila studenti pratesi. I più piccoli, 2.634 quelli iscritti alle scuole dell' infanzia e 7.200 alle primarie, sono stati accompagnati dai genitori: qualcuno ha pianto altri invece sono entrati in classe ritrovando vecchi amici.

Fine delle vacanze anche per i 5.497 studenti delle scuole medie e i 13.361 delle superiori. La novità più grande per l' anno scolastico 2023/24, è l'inaugurazione della succursale del Dagomari, nel palazzo Vestri in piazza del Duomo

A varcare la porta dell' ex Stella d'IItalia i ragazzi e i professori del triennio del corso Sistema Informatico Aziendale che, per raggiungere l'entra, hanno fatto lo slalom fra i banchi del Mercato Europeo, mentre alcuni tavolini posizionati a ridosso della scalinata sono stati fatti spostare, saranno rimontati questo pomeriggio. L'operazione sarà ripetuta domani.

"Appena arrivati - spiega Simone Della Nesta - i nostri insegnanti ci hanno fatto fare una visita del palazzo, è molto emozionante studiare qui, in aule che riflettono la storia".

Un ambiente bello, completamente ristrutturato che però, proprio per la sua collocazione nel centro storico, suscita qualche perplessità tra gli allievi. "Per chi viene in motorino il parcheggio è in piazza san Francesco - spiega Thomas Berti - il problema è che non sempre sappiamo dove iniziano le Ztl, generalmente giriamo a piedi". Nessuna possibilità invece di parcheggio per le macchine. "Abbiamo scelto di trasferire qui i ragazzi del triennio - ha sottolineato la vicepreside Cristiana Cecconi - proprio perchè sono più autonomini rispetto ai piccoli. Mi auguro comunque, che come è stata fatta una convenzione per gli studenti della biblioteca Lazzerini, altrettanto si possa fare per i nostri allievi". La dirigenza scolastica ha anche chiesto ad Alia di cambiare gli orari di pulizia di piazza del Duomo in modo che alle 8 quando i ragazzi entrano sui gradini non ci siano bottiglie e altri rifiuti.

Primo giorno di scuola, me nei panni di presidente della Provincia per Simone Calamai che nell'augurare agli studenti del Sia un buon anno scolastico, gli alunni delle scuole superiori sono 13.386, si è anche impegnato a cercare di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico nelle scuole superiori: "Lavoreremo su due fronti- ha annunciato - da una parte rafforzando i percorsi di sostegno per gli alunni che dimostrano fragilità, dall' altra sulla formazione coinvolgendo anche il mondo del manifatturiero".

Rientro in classe anche per i bambini delle elementare e delle scuole dell' infanzia, ad accoglierli insegnati, personale Ata e alla scuola villa Charitas di piazza delle Carceri anche il sindaco Matteo Biffoni accompagnato dall'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi "Siamo straordinariamente orgogliosi del lavoro fatto nelle nostre scuole dagli alunni e dai nostri insegnanti. Qualche parola va spesa per l'accoglienza dei nidi, che è ben oltre le medie nazionali, e questo ci permette di preparare i bambini alla fase primaria e secondaria della scuola in maniera più robusta".

Con il ritorno sui banchi si rimette in moto il Pedibus, il progetto per andare a scuola a piedi, nell'ambito del Piano Urbano della Mobilità sostenibile del Comune, con il coinvolgimento di un numero crescente di scuole in tutto il territorio. E già dal primo giorno stamani hanno raggiunto la propria scuola a piedi i bambini delle primarie Santa Gonda e Figline. Con loro l'assessore alla Mobilità Flora Leoni e alcuni genitori che fanno a turno a fare da accompagnatori per garantire un percorso in tutta sicurezza e senza problemi di traffico e parcheggio. Le altre linee Pedibus si metteranno in marcia a partire dai prossimi giorni.

I numeri delle scuole pratesi nel primo e secondo ciclo

Le iscrizioni al pre e post scuola sono 1.252, quelli che usufruiscono della mensa sono 9.661 il servizio inizia il 18 settembre per la scuola dell'infanzia comunale, mentre per tutti gli istituti scolastici sarà disponibile da lunedì 25 settembre. La percentuale degli alunni stranieri è intorno al 28% - più di uno su quattro - una percentuale che si abbassa con l'avanzare dei cicli scolastici per effetto dell'abbandono dello studio, fenomeno più frequento fra gli studenti di origine straniera. Anche nell'anno scolastico 2023-24 il Comune di Prato è in prima linea nell'insegnamento della lingua italiana (livello L2), primo requisito di integrazione ed apprendimento, grazie ai laboratori e ai servizi di mediazione e facilitazione gestiti dal settore Immigrazione in ogni scuola.

Prima campanella per 884 tra bambini e ragazzi a Vaiano. Sono 279 quelli che frequentano la secondaria di primo grado, 405 siedono sui banchi della primaria e 200 sono i piccoli accolti nelle sezioni dell’infanzia. Rispetto allo scorso anno scolastico c’è stata una lieve flessione (884 rispetto a 950). A fare gli auguri di buon lavoro a studenti e insegnanti questa mattina all’Istituto Bartolini c’erano il sindaco Primo Bosi e l’assessore all’Istruzione, Fabiana Fioravanti. In tutti i plessi il Comune ha posto un cartello di benvenuto con il messaggio: i migliori maestri sono quelli che ti indicano dove guardare ma non ti dicono cosa vedere.

“È sempre emozionante il primo giorno di scuola, ci sentiamo vicini ai bambini, ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie - afferma Fioravanti - non ci stancheremo mai di ripetere che istruzione e formazione sono priorità su cui chi governa, a tutti i livelli, deve continuare a investire con grande determinazione. Ne va del futuro dei nostri ragazzi e dello stesso Paese”.

A proposito di investimenti alle Bartolini proseguono i lavori per la realizzazione della nuova mensa e della biblioteca, oltre che per la messa in sicurezza antisismica della palestra. Si tratta di un intervento del valore complessivo di circa 750 mila euro. La palestra rimessa a nuovo con gli spogliatoi sarà pronta entro il mese di ottobre, mentre mensa e biblioteca verranno terminate entro gennaio. La nuova infrastruttura della biblioteca, tra l’altro, è stata pensata come spazio di incontro con la comunità vaianese e quindi anche come spazio civico aperto al pubblico in cui la realtà scolastica dialoga con l’esterno.