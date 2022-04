26.04.2022 h 09:49 commenti

Augura buon 25 aprile inneggiando al fascismo, è bufera sulla consigliera comunale della Lega di Poggio

Elena Chiti ha pubblicato la foto di alcune etichette dedicate a Mussolini e alla dittatura fascista aggiungendo la frase: "In vino veritas". Per la maggioranza è "apologia del fascismo"

Una foto che ritrae una serie di etichette sul fascismo e su Mussolini, ma anche su alcuni personaggi di sinistra, per augurare "buon 25 aprile" con la chiosa “in vino veritas”. E’ il post della consigliera comunale della Lega di Poggio a Caiano, Elena Chiti, pubblicato ieri, 25 aprile, sulla propria pagina Facebook. Le reazioni non hanno tardato ad arrivare.

Siamo Poggio Centrosinistra, gruppo di maggioranza, parla di apologia del fascismo. “Nel giorno della festa della Liberazione - afferma la capogruppo Paola Vettori, -ci sono consiglieri comunali in quota Lega che, non solo disertano le manifestazioni pubbliche di una ricorrenza fondamentale del nostro Paese, ma pubblicano sui social network foto che richiamano al fascismo, schernendo il valore di questa ricorrenza. Un post su Facebook - denuncia Vettori - di pessimo gusto, che qualifica questo partito e questa destra poggese, la quale continua a strizzare l’occhio al "ventennio" come se fosse normalità; dimenticandosi che è grazie alla Resistenza se oggi abbiamo consigli comunali dove possiamo dibattere le varie opinioni in totale libertà d'espressione. Non dicano poi - afferma Vettori - che nella foto in questione ci sono anche delle immagini che richiamano ad altre ideologie, perché non ci sono scuse. Pubblicare la foto di Mussolini in quelle modalità è reato di apologia del fascismo, e farlo nel giorno della festa della Liberazione equivale ad avere disprezzo per le Istituzioni, di cui loro sono pure rappresentanti. Il fascismo - conclude Vettori - non è un'opinione, bensì un crimine. Finché chi siede nei consigli comunali come il nostro pubblica queste foto, la resistenza non può dirsi finita. Bisogna continuare a ricordare i valori tramandati con la Liberazione dal nazifascismo, che sono un patrimonio di tutti noi, scritti nella nostra Costituzione”.

Nel pomeriggio la consigliera è intervenuta per difendere la scelta di pubblicare quel post: "Non c'è apologia né verso il fascismo né verso il comunismo, poiché gli esponenti di entrambe le ideologie sono ugualmente rappresentate".

