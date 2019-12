10.12.2019 h 18:33 commenti

Audio con falso allarme per nuova scossa: già presentata la denuncia. La procura cerca l'autore

Il sindaco Biffoni ha firmato la denuncia per procurato allarme dopo il messaggio vocale che ha scatenato la paura tra i cittadini già provati dal terremoto di ieri notte

Detto e fatto. Il sindaco Matteo Biffoni ha firmato una denuncia per procurato allarme in seguito al messaggio vocale che nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre, ha raggiunto diversi cittadini annunciando per la serata un'altra forte scossa di terremoto dopo quella di magnitudo 4,5 che ha fatto tremare il Mugello e tutta l'area metropolitana. Attraverso gli ufficiali di polizia giudiziaria della Municipale, il sindaco ha immediatamente dato corso alla volontà, espressa fin da subito, di non far calare il silenzio su una 'fake' che ha creato allarme e paura. Tantissime le telefonate arrivate alla protezione civile per chiedere conto della previsione di una nuova scossa e avere consigli su come affrontarla. Nella denuncia, scritta dall'ufficio legale del Comune, è stato sottolineato che la modalità del messaggio vocale ha seminato il panico perché in tanti hanno assimilato l'annuncio a quelli sull'allerta maltempo che arrivano via telefono e che sono registrati dal sindaco Biffoni. Ancora stamani nella zona del Mugello tanti cittadini davano credito al messaggio vocale fake chiedendo agli esperti se la previsione fosse riferita alla serata di oggi e non a quella di ieri. La procura è pronta ad aprire un'inchiesta con l'obiettivo di risalire all'autore del vocale che rischia l'arresto fino a sei mesi o una multa.



