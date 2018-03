28.03.2018 h 18:36 commenti

Attraversò la declassata e provocò incidente mortale: pena ridotta per la ragazza che non andrà più in carcere

Discusso in Appello il tragico episodio del 20 maggio 2015 costato la vita ad un motociclista di 47 anni. I giudici hanno eliminato il vincolo che condizionava la sospensione della pena al pagamento di una provvisionale di 60mila euro in favore della famiglia della vittima

Un anno e due mesi invece di due anni di reclusione alla studentessa cinese che il 20 maggio 2015 attraversò la Declassata provocando l'incidente che costò la vita a Roberto Signore, ingegnere quarantasettenne di Pistoia. La Corte di appello di Firenze ha ridotto la condanna e ha eliminato il vincolo che condizionava la sospensione della pena al pagamento di una provvisionale di 60mila euro in favore della famiglia della vittima, costituita parte civile e assistita dagli avvocati Federico Febbo e Costanza Malerba.

La giovane, che oggi ha 20 anni, difesa dall'avvocato Paolo Cappelli, sarà nel caso chiamata al risarcimento in sede civile. In primo grado, il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato (l'imputata scelse il rito abbreviato) stabilì il pagamento della provvisionale entro due anni (giugno 2018) per evitare la revoca della condizionale e l'accesso, dunque, alle misure alternative al carcere.

La ragazza aveva compiuto 18 anni da appena una settimana quando la mattina del 20 maggio di tre anni fa attraversò la Declassata all'altezza dello svincolo di Parco Prato per raggiungere la scuola. Fece così perché la passerella pedonale che porta al polo scolastico di Reggiana era inagibile a causa di un atto vandalico. E mentre le auto in transito riuscirono a schivare il pedone, lo stesso non riuscì a fare Roberto Signore, che in sella alla propria moto stava recandosi al lavoro. La vittima morì all'ospedale di Careggi dopo un'agonia di due settimane.



