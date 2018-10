06.10.2018 h 10:08 commenti

"Attraversare la strada è come giocare alla roulette russa". La protesta dei residenti di Carmignano

Via Pistoiese che collega Seano con Carmignano è sempre meno sicuro, gli abitanti chiedono la realizzazione di marciapiedi e il posizionamento dei dossi. Mancano anche i parcheggi e la linea di mezzeria

Da dieci anni i residenti di via Pistoiese 37 a Carmignano, sfidano la sorte prima di attraversare: la strada è poco sicura, il traffico pesante è aumentato come del resto la velocità con cui sfrecciano le macchine, la segnaletica è insesiste e manca il marciapiede e la linea di mezzeria che delimita le due carreggiate“Abbiamo fatto esposti e chiesto alle varie amministrazioni comunali d’intervenire - spiega– ma non abbiamo ottenuto niente. Ogni giorno qui è una roulette russa”. La strada collega Seano con Carmignano, ma è utilizzata anche per arrivare a Empoli, è stretta e tortuosa, soltanto nella parte finale verso il centro del paese, è stato posizionato un dosso e realizzato un marciapiede. “Le nostre case – precisa– si trovano a ridosso della curva abbiamo dovuto compare e installare degli specchi per evitare di essere schiacciati. A poche centinaia di metri da qui è stato posizionato un dosso e il marciapiede esiste. Si potrebbe intervenire anche qui”. Per i pedoni che salgono verso Carmignano si apre uno slalom difficile fra una parte e l’altra della strada per evitare di camminare a ridosso delle curve.I residenti sono anche preoccupati che in caso di bisogno le ambulanze non riescano a raggiungere le case più isolate. “Mancano i parcheggi e quindi le persone lasciano le macchine dove trovano posto, anche lungo la strada. Un paio di anni fa per soccorrere un uomo che stava male il personale del 118 ha dovuto percorre un pezzo di strada a piedi.”Oltre alla sicurezza della strada gli abitanti lamentano la mancanza dell’allacciamento alla rete fognaria. “Una battaglia che va avanti da anni – spiegano – che abbiamo vinto solo in parte: l’odore continua ad esserci anche se non in modo continuativo come un tempo”.Una situazione che il sindacoconosce. “Per i parcheggi – spiega non possiamo fare niente, manca lo spazio. Invece per i marciapiedi abbiamo stanziato circa 70 mila euro per allungare quello esistente, sono già stati tagliati gli alberi”. Discorso a parte invece per la velocità “La strada non è più adeguata al traffico che la percorre, ho dato incarico alla Municipale di studiare la possibilità di mettere dossi e degli split per il controllo della velocità. Ma le norme sono molto restrittive in questo ambito”. Tra le ipotesi a lungo periodo anche quella dell’allargamento della strada, che inevitabilmente porterà all’ esproprio di terreni. In occasione dei lavori per la realizzazione dei marciapiedi si interverrà anche sulla rete fognaria.