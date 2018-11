03.11.2018 h 09:44 commenti

Attraversamenti pedonali per i non vedenti, il Comune investe 120mila euro

La Giunta ha approvato il progetto dell'assessorato alla Mobilità. L'intervento riguarda diversi incroci tra quelli particolarmente pericolosi o su percorsi di interesse generale per la presenza di uffici pubblici

Attraversamenti con semafori adeguati alle esigenze dei non vedenti. La Giunta ha approvato il progetto definitivo proposto dall'assessore alla Mobilità Filippo Alessi che prevede la realizzazione

di attraversamenti semaforizzati, in varie zone della città, rispondenti alle necessità dei non vedenti.

Si tratta di migliorare la sicurezza stradale tramite l'installazione di un dispositivo di richiesta di via libera all'impianto semaforico esistente e di uno di emissione del segnale sonoro di via. Il progetto prevede inoltre l'installazione e l'armonizzazione del percorso tattile per disabili visivi, l'adeguamento degli impianti semaforici e il miglioramento dell'impianto di segnaletica orizzontale e verticale esistente finalizzato ad una maggior ottimizzazione degli spazi.

Gli interventi proposti sono in intersezioni risultate particolarmente pericolose per i disabili, o su percorsi di interesse pubblico sociale o di collegamento con uffici pubblici, tutti già segnalati anche nell'ambito del progetto "vigile in carrozzina".

Le intersezioni coinvolte: via Firenze - via di Gonfienti; via Roma - via Parini; via Strozzi - via Marini - via da Filicaia; via Pistoiese - via Valdingole; via Pieraccioli - via Matteo degli Organi - via Costa; via Liliana Rossi - via Tagliamento.

Costo complessivo dell'operazione 120 mila euro. Il Comune ha partecipato ad un bando del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, nel caso in cui venga accolta l'istanza, il 50 per cento dei costi per la realizzazione del progetto sarà a carico dello Stato. La restante parte invece sarà a carico del Comune.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus