24.05.2021 h 10:08 commenti

Atto vandalico in via Bartolini, è durata una sola settimana la nuova fioriera

Teppisti hanno rotto la parte superiore e danneggiato uno dei lati dell'arredo urbano. Le prime sostituzioni in un progetto voluto dall'assessorato alla città curata, sono iniziate proprio nella zona di via del Serraglio

Vandalizzata la nuova fioriera in via Bartolini, a meno di una settimana dalla sua posa all'interno di un cronoprogramma che prevede in tutto il mese di maggio la sostituzione di trenta fioriere nelle strade del centro storico. Proprio per evitare atti vandalici l'amministrazione aveva previsto di fissarle al suolo con delle piccole squadre metalliche, ma i vandali non si sono scoraggiati e hanno rotto la parte superiore di uno dei lati dell'esagono. I fiori sono stati risparmiati

“Purtroppo – spiega Cristina Sanzò assessore alla città curata – i residenti mi hanno subito segnalato il problema. E' un atto di grande inciviltà e di mancanza di rispetto per il bene comune”. A novembre partirà la seconda fase del progetto per la sostituzione di un'altra trentina di fioriere. A maggio l'intervento ha interessato via del Serraglio per proseguire su via Muzzi, Piazza Carceri, via Cairoli e Piazza San Niccolò.

