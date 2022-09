10.09.2022 h 19:01 commenti

Atto vandalico contro la polizia municipale: incendiate tre auto

E' successo stanotte in via delle Badie, di fronte al comando della Territoriale Sud. Sul posto i vigili del fuoco che hanno impedito che il rogo si propagasse agli altri mezzi parcheggiati in strada

Grave atto vandalico contro la polizia municipale. Tre mezzi, parcheggiati in via delle Badie, proprio davanti al comando della Territoriale Sud, sono stati dati alle fiamme, probabilmente da un piromane, tra l'una e le due di stanotte 10 settembre. Immediato l'allarme dato dagli stessi agenti che erano in servizio, ma anche dai residenti che hanno visto alzarsi alte le fiamme. I vigili del fuoco sono così intervenuti nel giro di poco e hanno impedito che il rogo si propagasse alle altre auto che erano parcheggiate negli spazi riservati appunto alla polizia municipale. Sulle cause del rogo sono in corso le indagini, avvolte dal massimo riserbo. La zona è coperta dalle telecamere di sicurezza, le cui immagini saranno sicuramente utili al lavoro degli inquirenti. Come detto, sulla vicenda, al momento, trapela pochissimo, ma sembra certa l'origine dolosa del gesto. Da capire se si sia trattato di un gesto vandalico oppure di un atto di intimidazione.

