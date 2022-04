08.04.2022 h 11:11 commenti

Atto vandalico ai giardini di Maliseti, danneggiata la panchina arcobaleno

Inaugurata a settembre è stata dipinta dai genitori e i bambini del quartiere su iniziativa del circolo Quinto Martini nell'ambito di un progetto contro l'omofobia e per la riqualificazione dello spazio verde

Danneggiata la panchina arcobaleno nei giardini di via Fratelli Ventura a Maliseti. Ieri, 7 aprile, in tarda serata, sulla panchina è stata dipinta con della vernice nera la sigla Lgbt con sopra una croce. Inaugurata lo scorso settembre, la panchina era stata realizzata dai genitori e i bambini del quartiere su iniziativa del circolo Arci Quinto Martini in collaborazione con l’Arcigay Prato-Pistoia l’Asterisco.

“Un atto inqualificabile. - ha commentato il presidente del circolo Giovanni Mosca – Questa panchina è stata realizzata nell'ambito di un progetto promosso dal circolo contro l'omofobia e per riqualificare i giardini. Ma non ci scoraggiamo, la ridipingeremo e il costo sarà a carico del circolo”. La consigliera del circolo, Martina Cacciato, si sta già muovendo per organizzare insieme alle famiglie una mattinata di lavoro per ridipingere la panchina con i colori dell'arcobaleno la panchina.

Edizioni locali collegate: Prato

