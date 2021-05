18.05.2021 h 15:39 commenti

Atto vandalico ai danni della palestra delle scuole Mazzei di Poggio a Caiano

Nel corso del finesettimana la copertura è stata squarciata e imbrattata con delle scritte. L'amarezza del sindaco Puggelli: "Si danneggia l’attività di centinaia di ragazzi che in quella palestra si allenano e praticano sport"

Nello scorso fine settimana è stato danneggiata la copertura della palestra della scuola Filippo Mazzei di Poggio a Caiano con uno squarcio e con alcune scritte. “Un atto vandalico incommentabile contro un bene pubblico rinnovato in tempi recenti e tanto atteso: ora dovrà essere riparato e ripagato con le risorse di tutti – dichiara il sindaco Francesco Puggelli –. Condanniamo l’accaduto soprattutto perché in questo modo si danneggia l’attività di centinaia di ragazzi che in quella palestra si allenano e praticano sport. Uno scempio che lascia sgomenti specialmente alla luce del grande impegno economico che ha permesso di sostituire la copertura meno di due anni fa. Le autorità competenti stanno facendo le dovute indagini che speriamo portino ad individuare i responsabili”.

“Certi atti vergognosi – aggiunge l’assessore allo Sport Fabiola Ganucci – vanificano non solo gli sforzi delle istituzioni ma anche quelli delle associazioni sportive che da sempre utilizzano il “pallone” delle scuole medie per gli allenamenti”.