22.11.2019 h 11:44 commenti

Attivo da oggi il numero unico di call center dell'Asl: per ora per l'Urp, poi anche per il Cup

Stesse modalità di prenotazione per tutti i cittadini dell’Asl Toscana centro. Il nuovo sistema sarà in grado di gestire un numero molto alto di chiamate in entrata

E’ attivo da oggi lo 055 54 54 54 il nuovo numero unico di call center del Cup aziendale che, come annunciato nei giorni scorsi, sarà in grado di gestire un numero molto alto di chiamate in entrata ( LEGGI ). Per il momento il numero è funzionante in via sperimentale per il solo servizio di Ufficio Relazioni con il Pubblico ma prossimamente il numero da chiamare anche per visite ed esami sarà lo 055 54 54 54 da tutti i territori della Ausl Toscana centro.

In pratica oggi chi comporrà lo 055 54 54 54, premendo il Tasto 1 troverà dall’altro capo del telefono un operatore che risponde fornendo informazioni sui servizi erogati dall’Azienda nell’ambito fiorentino, empolese, pratese e pistoiese. Le informazioni che si possono richiedere attivando il Tasto 1 sono quelle di servizio a cui risponde l’Urp, relative cioè alla scelta o al cambio di medico o di pediatra, alle modalità di pagamento del ticket, alle attività e alle prestazioni erogate dall’Azienda e tutte quelle informazioni utili ad orientare gli utenti e a dare loro notizie sulle attività socio sanitarie. Nel caso di segnalazioni più complesse il cittadino sarà indirizzato a un gruppo di back office.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle 18,30 e il sabato dalle ore 7,45 alle 12,30. L’albero vocale del nuovo numero unico progressivamente andrà implementandosi con gli altri servizi tra i quali naturalmente quello di prenotazione, annullamento o spostamento di prestazioni sanitarie per le quali al momento l’utente dovrà continuare a rivolgersi ai vecchi numeri Cup.

Il passaggio sarà graduale e pertanto fino al momento in cui ciascun servizio non sarà portato sulla nuova centrale telefonica, saranno ancora attivi per ogni area aziendale i singoli numeri attualmente in funzione. Anche i vecchi numeri Urp fino a che la sperimentazione su numero unico 055 54 54 54 rimane attiva, continueranno ad essere funzionanti ma solo per informare l’utente delle modalità per collegarsi al nuovo numero unico. Chiamando, per esempio, il vecchio numero 840003003 tasto 5, si riceve l’indicazione di telefonare allo 055545454 tasto 1.

La modalità rivoluziona i vecchi sistemi di accesso al call center del Cup, finora differenziati sui quattro ambiti territoriali e introduce elementi di uniformità completamente nuovi nella fruizione del servizio di prenotazione Cup. Il sistema rimane naturalmente alternativo alla prenotazione di visite ed esami presso gli sportelli Cup dei presidi territoriali, degli ospedali e nelle farmacie.