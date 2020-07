08.07.2020 h 12:50 commenti

Attività rivolte a bambini e giovani con grave disabilità. ecco chi riceve i contributi del Comune

E' stata pubblicata online la graduatoria con l'elenco degli ammessi al finanziamento. Le richieste approvate sono 67 e 4 quelle escluse in quanto non in possesso dei requisiti richiesti



L’elenco delle richieste di contributo ammesse è pubblicata mediante il numero di protocollo generale della domanda. L'elenco a questo link http://www2.comune.prato.it/ avvisi/2020/archivio17_13_559_ 446_25.html

Le richieste approvate sono 67 e 4 quelle escluse in quanto non in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso. Il Comune ha raddoppiato il finanziamento quest’anno, in considerazione della maggior difficoltà di molte famiglie, a causa anche della crisi sanitaria, aumentando per la prima soglia (minorenni e ISEE nella fascia minore) l’importo del contributo a 1.500 euro. Questo ha consentito di poter rispondere positivamente a tutte le domande inserite nelle 4 fasce di accesso, che risultano aumentate rispetto allo scorso anno.

Venendo incontro alle richieste di molte famiglie, inoltre, da quest’anno il Comune di Prato potrà anticipare il 60% del contributo assegnato, previa richiesta e con una autodichiarazione che le attività sono iniziate.

La domanda deve essere presentata con e-mail a: sociale@comune.prato.it e con oggetto: richiesta anticipo contributo attività di socializzazione.





Edizioni locali collegate: Prato

