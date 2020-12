31.12.2020 h 15:16 commenti

Attività del Consiglio comunale nel 2020, ecco i gettoni e i rimborsi di tutti i consiglieri

Il primo in classifica e Marco Biagioni del Pd con oltre 15 mila euro. Seguono i due leghisti Ovattoni e Curcio. Rispetto al periodo corrispondente del precedente mandato le commissioni si sono riunite 78 volte in meno e il Consiglio due in più

Gettoni, presenze, atti e rimborsi. A chiusura del 2020 apriamo una finestra sull'attività del Consiglio comunale di Prato in questi ultimi 12 mesi contrassegnati anche da inedite modalità di confronto a causa del Covid. I dati ci sono stati forniti dagli uffici comunali.

Cominciamo dal fare i conti in tasca ai 31 consiglieri, cosa che può essere utile a orientarsi meglio nell'accapigliamento che è in corso all'interno dell'opposizione per il riassetto della rappresentanza nelle sei commissioni chiesto dal Movimento 5 Stelle dopo il ridimensionamento della Lega, la conseguente nascita del gruppo Centrodestra e il passaggio di Tommaso Cocci dalla lista Spada a Fratelli d'Italia ( LEGGI) . Per un consigliere, perdere le più convocate commissione 5 o 4 per finire nella 1, ossia la Cenerentola delle sei, può significare dimezzare il proprio portafoglio. Ecco perché da un mese e mezzo i vari gruppi d'opposizione sono impegnati a farsi tornare i conti con soluzioni di riassetto fantasiose ma siccome la coperta è corta e nessuno vuole rinunciare ai propri posti, una parte dell'opposizione ha proposto di aumentare le presenze (e i costi) della 6, Controllo e garanzia. Vedremo nelle prossime settimane se la delibera passerà.

E' chiaro che stare in una commissione anziché in un'altra, non è solo una questione di denaro ma anche di peso politico diverso ma è sicuramente più complicato misurarlo. La somma dei gettoni, 90 euro lordi a seduta, dà invece un orientamento più immediato.

Veniamo ai conti dunque, precisando che il periodo di riferimento è dicembre 2019-novembre 2020 poiché il mese che si chiude oggi, 30 dicembre, verrà liquidato a gennaio. L'eventuale discostamento comunque, è minimo e non cambia la classifica. Altra premessa. Le differenze d'importo riflettono il numero di commissioni in cui si siede e la frequenza della convocazione, molto meno le presenze, quest'anno facilitate dalla modalità on line. C'è comunque un tetto massimo alle sedute pagate per evitare abusi. Le somme comprendono anche i Consigli comunali che nel 2020 sono stati una quarantina.

GETTONI. Complessivamente sono stati spesi oltre 330mila euro. Vediamo le singole posizioni.

Al primo posto c'è il più giovane del Consiglio, Marco Biagioni del Pd, che porta a casa 15.462 euro. Secondo e terzo gradino del podio per i due leghisti Marco Curcio e Patrizia Ovattoni che ottengono rispettivamente 14.742 euro e 14.121 euro. Al quarto posto c'è Monia Faltoni del Pd 13.666 euro, subito seguita da Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia con 13.405 euro; Elena Bartolozzi del Pd ottiene 12.771 euro, Leonardo Soldi del Centrodestra 12.595 euro, Daniele Spada del gruppo omonimo 12.510, Giacomo Sbolgi di Italia Viva 11.785, Silvia La Vita del M5S 11.430 euro, Lorenzo Tinagli del Pd e Tommaso Cocci di Fratelli d'Italia ottengono 11.250 euro a testa mentre Marco Sapia e Matilde Rosati del Pd e Claudiu Stanasel del Centrodestra contano 11.160 euro ciascuno. Tredicesima in classifica Marilena Garnier dell'omonimo gruppo con 10.975 euro seguita da Maurizio Calussi e Claudia Longobardi del Pd rispettivamente con 10.800 euro e 10.350 euro. Sedicesimo posto per Silvia Norcia di Demos con 10.170 euro. Dal 17esimo posto in poi siamo sotto quota 10mila euro. Giannetto Fanelli del Pd e il collega di maggioranza Enrico Romei (lista Sport) sono diciassettesimi con 9.990 euro ciascuno. Subito dietro con 9.900 euro Rosanna Sciumbata della lista Biffoni. Seguono Martina Guerrini del Pd con 9.450 euro e Marco Wong, passato al Pd, con 9.360 euro. Dietro di lui c'è l'altra consigliera di origine cinese, ex collega della Lista Biffoni, Teresa Lin che ottiene 8.280 euro a pari merito con Carmine Maioriello del M5S. Segue Paola Tassi del Pd con 8.190 euro. Sandra Mugnaioni di Demos è ventitreesima con 7.380 euro ma va detto che è entrata ad aprile in sostituzione del dimissionario Massimo Carlesi (1.710 euro per i primi tre mesi del 2020). Penultimo posto per Antonio Nelson Facchi del Pd con 6.840 euro mentre chiudono la classifica a pari merito due colleghi del Centrodestra, Eva Betti e Mirko Lafranceschina con 5.220 ciascuno.

RIMBORSI CHILOMETRICI PER CHI RISIEDE ALTROVE. Sia Marco Wong che Marco Curcio lo hanno richiesto solo per i primi mesi dell'anno perché poi la modalità on line dovuta al Covid ha reso possibile lo spostamento degli spostamenti. Entrambi comunque hanno tempo fino alla fine della legislatura per ripensarci. Da gennaio a marzo Curcio ha incassato 1.500 euro mentre Wong per gennaio e febbraio 855 euro.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO. Se paragoniamo il primo anno e mezzo di questa legislatura con lo stesso periodo della precedente vediamo che il lavoro è quasi raddoppiato quasi a parità di sedute: tra mozioni e ordini del giorno al momento in questa legislatura sono stati vagliati 104 atti contro i 68 del precedente mandato. Nello specifico le mozioni approvate sono 33, quelle respinte 38, gli ordini del giorno approvati 24, i respinti 9.

COSTI GENERALI. Il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti (foto), sottolinea che rispetto alla precedente legislatura c'è un risparmio di 56mila euro sui costi delle commissioni perchè si sono riunite 78 volte in meno mentre il Consiglio è costato 6mila euro in più perché conta due sedute in più. Il raffronto è fatto su periodi omogenei, ossia il primo anno e mezzo dei rispettivi mandati. La commissione 1 (affari generali, personale, sistema informativo) si è riunita 31 volte, 23 in meno del precedente mandato. La 2 (sviluppo economico, finanze, patrimonio) conta 91 sedute, 21 in meno. La 3 (sicurezza, mobilità, lavori pubblici) si è riunita 75 volte, 2 in più del precedente periodo, ed è l'unica delle sei. La 4 (urbanistica, ambiente e protezione civile) ha 112 riunioni, 26 in meno. La 5 (sociale, cultura, scuola, immigrazione, giovani) conta 96 sedute, 5 in meno dei predecessori; stessa diminuzione per la 6, Controllo e garanzia che si è riunita 29 volte.



"Ho chiesto che le convocazioni fossero più mirate possibili per contenere i costi ma senza rinunciare al ruolo fondamentale che ogni consigliere deve avere in un'istituzione democratica. - afferma Alberti - Vedo dai numeri che l'invito è stato accolto e me ne compiaccio. Auguro che il 2021 riporti la normalità in città come nel resto del mondo e al nostro Consiglio il ritorno in presenza perchè è vero che il web ci ha aiutato e semplifica certi passaggi, ma il confronto faccia a faccia è un'altra cosa. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questo anno difficile. Siamo riusciti a non interrompere mai i lavori". "Ho chiesto che le convocazioni fossero più mirate possibili per contenere i costi ma senza rinunciare al ruolo fondamentale che ogni consigliere deve avere in un'istituzione democratica. - afferma Alberti - Vedo dai numeri che l'invito è stato accolto e me ne compiaccio. Auguro che il 2021 riporti la normalità in città come nel resto del mondo e al nostro Consiglio il ritorno in presenza perchè è vero che il web ci ha aiutato e semplifica certi passaggi, ma il confronto faccia a faccia è un'altra cosa. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questo anno difficile. Siamo riusciti a non interrompere mai i lavori".

RIMBORSI ALLE AZIENDE. Al capitolo dei costi generali manca all'appello la voce sui rimborsi alle aziende per le assenze dei consiglieri dipendenti dovute a impegni istituzionali. Difficile avere un quadro completo perchè non tutti i datori di lavoro presentano il comto lo stesso periodo e perchè per i dipendenti pubblici non è previsto.

