18.11.2022

Attivazione tirocini non curriculari in Comune, al via le candidature

I giovani interessati potranno scegliere tra 35 offerte riservate a diversi profili professionali. Da lunedì 21 fino a domenica 27 novembre è possibile candidarsi accedendo on line al portale Toscana Lavoro

A partire da lunedì 21 e fino a domenica 27 novembre accedendo al portale Toscana Lavoro (https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/) nella sezione "Offerte di lavoro" sarà possibile effettuare la propria candidatura alle proposte formative che il Comune propone per il 2023. Per candidarsi è necessaria l’identità digitale (Spid). Le proposte formative per l'attivazione di altrettanti tirocini non curriculari, sono riservate a giovani inoccupati di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (30 anni non compiuti), hanno durata semestrale, prevedono un impegno di 25 ore settimanali articolate su 5 giornate lavorative ed un compenso onnicomprensivo di 600 euro al mese.

I giovani potranno scegliere tra 35 offerte di tirocinio riservate a coloro che sono in possesso di diploma di geometra, laurea in ingegneria ed architettitettura; altre proposte formative sono riservate ai redattori e comunicatori web, ai graphic designer, agli addetti alla comunicazione e all’amministrazione, alle rilevazioni statistiche, alla progettazione ed elaborazione, alla gestione del bilancio, o al front office, all'accoglienza ed informazione. Le 35 proposte formative, i titoli richiesti per parteciparvi e tutti gli altri requisiti, sono consultabili all’indirizzo: https://www.comune.prato.it/it/lavoro/formazione/tirocini-2023/pagina2231.html