Attivato un nuovo drive through, ogni giorno oltre trecentocinquanta tamponi

A gestirlo la Pubblica Assistenza nel piazzale Abbé Pierre davanti a Parco Prato. Prenotazioni sul portale dell'Asl, a processarli i laboratori del Santo Stefano, di Careggi e di San Salvi

E' già operativo da sabato, nel piazzale Abbé Pierre davanti al Parco Prato, il drive trough gestito della Pubblica Assistenza per conto di Asl Toscana Centro. Ogni giorno verranno effettuati 350 tamponi, con l’obiettivo di arrivare in breve tempo a 500. “La Pubblica Assistenza – ha spiegato il presidente Piero Benedetti - ha raccolto l’invito dell’Asl e anche questa volta è pronta a rendere un importante servizio che a parte gli 11 euro per ogni tampone, è completamente a carico dell’associazione”.

Nel piazzale, l’ingresso è da via Reggiana, sono al lavoro due infermieri e un medico oltre ai volontari che gestiranno l’accoglienza, due i punti per fare i tamponi, gli appuntamenti prenotabili dal portale dell’Asl, vengono distanziati di 3 minuti tra l’uno e l’altro, mentre a processarli saranno il laboratorio del Santo Stefano e eventualmente quello di Careggi e di San Salvi. I risultati si potranno vedere direttamente sul fascicolo sanitario.

“Due volte al giorno le postazioni verranno sanificate – spiega Paolo Giusti coordinatore area pratese Anpas Toscana - inoltre avendo a disposizione l’itera piazzale non ci saranno impatti sulla circolazione. Per ora la domenica mattina e il lunedì, su disposizione dell' Asl il servizio non verrà effettuato. Stiamo però organizzandoci per creare un orario continuato”.

La struttura è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20. la domenica solo il pomeriggio



