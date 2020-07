16.07.2020 h 15:19 commenti

Attivate 19 telecamere, ora sono 34 gli occhi elettronici che vigilano su Montemurlo

Hanno il compito di monitorare le strade principali le zone più sensibili e frequentate della città. Tutte sono collegate con la fibra ottica alla sala operativa della polizia municipale di via Toscanini

Un sistema di 34 telecamere, 19 sono state accese questa mattina 16 luglio, vigilano sul territorio di Montemurlo, monitorando le strade principali le zone più sensibili e frequentate della città .

Tutte sono collegate con la fibra ottica alla sala operativa della polizia municipale di via Toscanini . Altre quattro telecamere (due in via Deledda che controlleranno la scuola media e il bocciodromo, e due in via Palarciano a Oste) entreranno in funzione a breve, non appena saranno conclusi i lavori di allacciamento alla rete elettrica. Attiva anche una telecamera mobile, che durante il periodo del lockdown ha consentito di risalire al responsabile di uno scarico abusivo di rifiuti.

“Le telecamere rappresentano un altro tassello fondamentale per il potenziamento della sicurezza urbana- sottolinea il sindaco Simone Calamai - Si tratta di strumenti preziosi per contrastare nel modo più efficace l'illegalità, i vandalismi, gli sversamenti illegali di rifiuti. Con Estracom inoltre stiamo portando avanti vari progetti per ampliare le dotazioni tecnologiche presenti sul territorio e fare così di Montemurlo una città sempre più smart".

Il sistema di video sorveglianza è strato realizzato con 150 mila euro ( di cui 20 mila euro di contributi della Regione Toscana e 30 mila del Ministero degli Interni, i restanti sono fondi comunali), mentre il canone annuo per il collegamento in fibra è pari a 30 mila euro. Le telecamere del Comune di Montemurlo sono tutte connesse da Estracom in fibra attraverso la tecnologia FTTH dedicata Fiber to the Home che permette di avere immagini ad alta definizione con la possibilità di produrre analisi dei video ed ottenere ingrandimenti o zoom su dettagli di interesse. Tutti i dati raccolti dalle telecamere arrivano al database centrale e possono essere scaricati e utilizzati in caso di necessità, come ad esempio in caso di incidenti o altri reati commessi sul territorio e dunque trasmessi ai Carabinieri della Tenenza di Montemurlo o alle altre forze di polizia. “Le nuove telecamere – spiega l’assessore alla Municipale Valentina Vespi vanno a integrare il sistema di controllo del territorio e ci permetteranno di monitorare e prevenire fenomeni odiosi come gli atti di vandalismo, che interessano vari giardini pubblici”.

I 19 occhi elettronici sono stati posizionati sulla rotatoria di via Berlinguer/via Rosselli / via Scarpettini (attive 4 telecamere), sulla rotatoria tra la via Rosselli e via Montalese di fronte al municipio (4 telecamere attive), in piazza Don Milani (4 telecamere presenti al Centro Giovani, parcheggio lato nord e lato sud, rotatoria con via Montalese), in via Deledda (due telecamere), nel giardino di via Palarciano/ via Venezia ( due telecamere) a Oste, in piazza Amendola a Oste (una telecamera lato fontanello), sulla rotatoria con via Galceti, sulla la rotatoria di Bagnolo tra via Berlinguer e via Di Vittorio - via Pier della Francesca ( 2 telecamere lato supermercato Carrefour e lato Penny Market), in via Labriola ( 2 telecamere lato rotatoria via Montalese e lato sud) a Bagnolo (zona piazzetta Bini) e nei giardini Il piccolo principe (piazza della Costituzione)

“L'impianto realizzato da Estracom consente di avere la piena sicurezza, perché è chiuso agli accessi esterni ed utilizza una rete dedicata. - spiega il direttore generale di Estracom, Fabio Niccolai- Un sistema di sicurezza integrata altamente performante e innovativo con compatibilità tecnica per lo scambio di informazioni con le altre forze di polizia e i Comuni vicini”

Solo alcuni agenti del Comando avranno accesso al data base delle immagini e ogni collegamento degli operatori con il sistema sarà tracciato: i dati raccolti potranno essere scambiati e aiutare le indagini delle altre forze dell’ordine. Il progetto della video sorveglianza è stato curato dall'ispettore Stefano Grossi della Polizia Municipale.

Le nuove telecamere vanno ad aggiungersi a quelle presenti alla scuola primaria di Morecci, che entro il 2020 saranno sostituite con due nuove telecamere a visuale fissa. Sono inoltre già presenti e attive due telecamere sulla via Rosselli nei pressi della rotatoria con via Moro - via Pertini e sul semaforo di via Montalese all'incrocio con via Deledda. In quest'ultimo caso il sistema vistared, per la rilevazione del passaggio con il rosso, è integrato da un'ulteriore telecamera wireless. La videosorveglianza inoltre va a integrarsi con il sistema di riconoscimento targhe, gli otto varchi posti agli ingressi della città, che potenziano e migliorano la copertura e il tracciamento delle situazioni di criticità.





