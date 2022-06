27.06.2022 h 13:20 commenti

Attira l'attenzione di due carabinieri liberi dal servizio, arrestato spacciatore

In manette è finito un giovane di 24 anni trovato con una ventina di dosi di hashish e cocaina. Il tribunale ha convalidato l'arresto e ha disposto il divieto di dimora a Prato in attesa del processo

E' stato l'intuito di due carabinieri liberi dal servizio a mettere nei guai un ghanese di 24 anni. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le manette sono scattate nel pomeriggio di ieri, domenica 26 giugno, in via Torricelli. I militari hanno sequestreato 12 dosi di hashish e 7 di cocaina. Nella mattina di oggi, il tribunale ha convalidato l'arresto e, in attesa del processo, ha disposto il divieto di dimora nel comune di Prato.

I due carabinieri – uno in servizio a Prato e l'altro a Poggio a Caiano – erano in borghese quando hanno notato il ghanese in atteggiamento sospetto e hanno deciso di chiedere l'intervento di una pattuglia. E proprio quando ha visto l'auto dei carabinieri, il giovane ha manifestato evidente nervosismo che, in seguito alla perquisizione, ha rivelato il motivo: il possesso di droga.



