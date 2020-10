12.10.2020 h 12:47 commenti

Atti vandalici nei parchi pubblici a Montemurlo, scatta la chiusura serale

Il sindaco Calamai adotta il pugno di ferro e limita l'accesso al giardino Piccolo Principe di piazza della Costituzione: «Il giardino è dei bambini. No ad un uso improprio e agli atti di vandalismo».

A Montemurlo il Comune impone il coprifuoco nei giardini pubblici per ridurre al minimo il rischio di atti vandalici. Il sindaco Simone Calamai ha firmato un'ordinanza per limitare l’orario di accesso all'area giochi del Parco della Pace di via Deledda a Fornacelle e al giardino Piccolo Principe di piazza della Costituzione. Una misura per preservare il patrimonio pubblico delle aree verdi cittadine, deturpato già diverse volte da atti di vandalismo, ma anche per tutelare la quiete e scoraggiare episodi intolleranza come avvenuto lo scorso settembre al Piccolo Principe. L'accesso ai due giardini d'ora in avanti sarà quindi regolato da un preciso orario. Dal 1 novembre al 31 marzo l'apertura sarà dalle ore 8 alle 21. In estate, invece, dal 1 aprile al 31 ottobre, la chiusura slitterà alle 23 (l'orario sarà dalle ore 8 alle 23) per consentire ai bambini di giocare fino a tardi, quando le calde serate lo consentono. Saranno i volontari dell'associazione Auser Verde Argento di Montemurlo a occuparsi dell'apertura e chiusura dei cancelli delle due aree gioco.

«I parchi gioco sono dei bambini. Non possiamo più tollerare gli atti vandalici che ultimamente hanno visto protagonista sopratutto il parco del Piccolo Principe, dove ad essere stati presi di mira sono i piccoli giochi a molla, la panchina circolare fatta a mattoni e il cancello d'ingresso danneggiato numerose volte. - sottolineano il sindaco Simone Calamai e l'assessore alle aree verdi Alberto Vignoli – La chiusura serale dei due giardini, siamo certi, scoraggerà chi approfitta delle ore notturne per compiere incomprensibili danneggiamenti, che fanno male a tutta la collettività. La misura servirà anche per garantire la quiete pubblica durante la notte». Contestualmente alla limitazione dell'orario d'accesso ai due parchi gioco, saranno aumentati i controlli della polizia municipale in tutti i giardini del territorio, finalizzati anche al rispetto del decreto governativo sull'uso della mascherina anche all'aperto.

Sanzioni in arrivo per chi non rispetterà l'ordinanza di chiusura dei parchi e sarà trovato all'interno dei giardini dopo al di fuori degli orari d'accesso. Oltre a procedere alla denuncia alle autorità competenti, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.