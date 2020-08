18.08.2020 h 17:15 commenti

Atti vandalici ai giardini di Comeana, smontata una panchina e i pezzi sparsi nel prato

Il sindaco Prestanti ha sporto denuncia contro ignoti, l'arredo urbano era stato risistemato da poco: " A Carmignano non è tollerato chi danneggia i beni pubblici"

Atti vandalici nella notte del 18 agosto ai giardini di Comeana; una delle panchine è stata smontata e i pezzi sparsi nel prato. A denunciarlo il sindaco Edoardo Prestanti dalla sua pagina Facebook.“Una bravata – si legge nel post - che oltre a danneggiare un bene pubblico, per altro fra quelli rimessi a nuovo proprio il mese scorso, mette anche a rischio l'incolumità dei bambini che ogni giorno si recano nei giardini per fare ciò per cui esistono questi spazi pubblici: giocare. Non è la prima volta che i giochi e gli arredi pubblici dei giardini vengono danneggiati: i grossi investimenti fatti negli ultimi mesi per riqualificare i giardini sono serviti anche per riparare ai danni di chi non ha rispetto del bene comune”.Prestanti annuncia anche che verrà fatta una regolare denuncia, invitando chi ha visto qualcosa a farsi avanti “A Carmignano non è tollerato chi danneggia i beni pubblici. Per questo motivo sarà sporta denuncia alle forze dell'ordine e la polizia municipale intensificherà i controlli su questo fronte. Quando i responsabili dei vandalismi saranno rintracciati, verranno prese tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi di questi atti”.