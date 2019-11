10.11.2019 h 19:39 commenti

Atti vandalici ai giardini del Campaccio

L'area giochi imbiancata di schiuma sparata ovunque da tre estintori, rifiuti sparsi e area giochi inutilizzabile. Sul posto la Municipale. I residenti hanno depositato una petizione per chiedere anche la chiusura notturna

I giardini di via del Campaccio trasformati in un campo di battaglia; rifiuti sparsi ovunque e soprattutto sono stati trovati tre estintori utilizzati per creare l'effetto schiuma e innescare una battaglia, utilizzando anche l'area giochi.Spazio che questa mattina, 10 novembre, era completamente imbiancato e quindi inutilizzabile dai bambini. Sul posto è intervenuta la Municipale chiamata dai residenti che, in questi giorni hanno depositato una petizione per chiedere, tra l'altro, anche la chiusura dei giardini in orario notturno.