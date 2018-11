08.11.2018 h 15:58 commenti

Atti sessuali con la bambina vicina di casa, per ora niente patteggiamento per il sospetto pedofilo

Il giudice prima di prendere una decisione ha chiesto alla procura nuovi accertamenti. L'uomo, che ha 86 anni, fu sorpreso dai carabinieri che da tempo lo stavano tenendo sotto osservazione. Avrebbe molestato anche un altro bambino

Niente patteggiamento, almeno per ora, per l'anziano di Poggio a Caiano sorpreso e arrestato dai carabinieri a compiere atti sessuali con una bambina sua vicina di casa nel luglio del 2017. Ieri mattina, 8 novembre, il giudice Francesca Scarlatti ha deciso di non accettare la proposta di patteggiamento avanzata dalla difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Paola Beconi. Il giudice ha chiesto nuovi accertamenti prima di prendere una decisione in merito. Toccherà quindi alla Procura decidere se disporre nuove indagini oppure chiedere direttamente il rinvio a giudizio.

L'anziano, oggi 86 anni, era accusato di atti sessuali con minorenni, compiuti su almeno due bambini, suoi vicini di casa, una femmina e un maschio. In attesa che il gip accogliesse la richiesta di misura cautelare da parte della Procura, i carabinieri della stazione di Poggio tenevano l'uomo sotto controllo. Quando lo hanno sorpreso a toccare la bambina è scattato l'arresto in flagranza di reato. Vista la sua età non ha fatto carcere, ma solo detenzione domiciliare a casa del figlio, lontano da Poggio. Nel frattempo le due vittime, rappresentate dall'avvocato Paola Palloni, sono andate a vivere altrove con la propria famiglia per dimenticare e ricominciare.