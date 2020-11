28.11.2020 h 14:29 commenti

Atti persecutori e violenza nei confronti delle ex, la polizia "blocca" due stalker

Sono state notificate due misure di prevenzione da parte della divisione Anticrimine della questura pratese

Sono due gli stalker pratesi che nelle ultime ore sono stati raggiunti da altrettante misure di prevenzione da parte della polizia per atti persecutori nei confronti delle ex.

Il caso più grave è quello di un 46enne originario della Campania, resosi responsabile negli ultimi anni di numerosi episodi di violenza e di persecuzione nei confronti dell'ex compagna. Ebbene, per i prossimi due anni sarà sottoposto alla misura di della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Lo ha disposto il Tribunale di Firenze accogliendo la proposta avanzata dalla divisone Anticrimine della questura di Prato sulla base di "rilevanti profili di pericolosità qualificata", emersi dagli accertamenti effettuati sul 46enne.

Inoltre l'uomo non potrà avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla vittima, in ogni caso dovrà mantenersi ad almeno 300 metri di distanza dalla donna e dovrà allontanarsi immediatamente in caso di incontro occasionale; gli è fatto divieto anche di comunicare con lei, i suoi familiari o persone legate da vincoli affettivi, attraverso qualsiasi mezzo (epistolare, telefonico, telematico o altro).

Il secondo stalker, un 35enne residente a Pisa, presenta un quadro più leggero del primo, ma se non rispetterà la misura che gli è appena stata notificata, scatterà immediatamente la denuncia d'ufficio per atti persecutori, indipendentemente dalla querela della vittima. La divisione Anticrimine gli ha notificato un provvedimento di ammonimento per atti persecutori compiuti nei confronti della ex fidanzata, una 27enne residente a Prato. L'uomo dovrà quindi tenere un comportamento adeguato evitando di replicare i comportamenti ossessivi e pericolosi che hanno portato la questura all'adozione del provvedimento.