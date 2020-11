02.11.2020 h 15:21 commenti

Attestati di fine quarantena in ritardo, tamponi non fatti, rifiuti non ritirati: le richieste di aiuto dei cittadini

L'alto numero di contagi ha mandato in tilt il sistema e in tanti si trovano prigionieri di una situazione che sta mettendo a dura prova la resistenza di chi suo malgrado si trova messo in isolamento

Dagli attestati di fine quarantena che non arrivano ai tamponi non fatti a un bambino autistico, fino al problema per chi è positivo in isolamento nello smaltire i rifiuti. Sono tante le segnalazioni dei cittadini che denunciano problemi nella gestione della pandemia.

A proposito dei ritardi nella "liberazione" dei cittadini usciti dalla quarantena, uno nostra lettrice, Clarissa Limberti, racconta la sua storia: "Sono una residente pratese in isolamento effettivo dal 9 ottobre causa contatto con una persona positiva - dice -. Ho usato il termine effettivo in quanto mi è stato comunicato solo il 9 pomeriggio del contatto ergo della mia quarantena che in realtà sarebbe iniziata dal 4 ottobre. Il giorno stesso feci il tampone e quando il 12 ottobre ho avuto l'esito positivo per me è iniziato un calvario. Secondo il dpcm passati 21 giorni dal primo tampone o dai primi sintomi, anche se positivi, si ha diritto alla revoca della quarantena. Sapendo che sono stata registrata in quella chiamata della Asl iniziale con sintomi dal 4 ottobre, il 25 ottobre mi spettava il via libera. Invece niente. Ho mandato email dove mi si rispondeva che "L'elevatissimo numero di mail in arrivo rende molto difficoltosa la lettura e la gestione" , ovviamente un messaggio standard che non lascia. Sono passati ben 8 giorni e nonostante il sollecito del mio medico curante e le mie email, della revoca nemmeno l'ombra. E io resto rinchiusa in casa".

Situazione analoga per Daniele Casini: "Siamo tutti negativi in casa - dice -, ma da quattro giorni stiamo aspettando che l'Asl ci sblocchi la quarantena, senza ottenere nulla. Il colmo è stato oggi quando ci hanno risposto che non è possibile farlo perché hanno i computer bloccati".

E c'è anche chi, pur al momento risultando negativo, non riesce a fare né il tampone né ad essere liberato dalla quarantena: "Il 20 ottobre - racconta Ferdinando - io, mia madre, mio padre e la mia compagna siamo stati in contatto con mia sorella che abita a Napoli e che, una volta tornata in Campania, ha scoperto di essere positiva, con comunicazione arrivata la sera del 22 ottobre. Noi, coscienziosamente, ci siamo subito messi in quarantena fiduciaria e il giorno successivo ci siamo messi in contatto con l'Asl e poi con il nostro medico. Ebbene, ci hanno inserito nel portale ben due volte (una l'Asl, l'altra il medico di famiglia) ma da allora nessuno si è più fatto vivo. Abbiamo provato a chiamarli ininterrottamente al numero 0574805339 senza avere alcuna risposta. Siamo abbandonati da tutti senza poter andare a lavorare e senza nemmeno sapere se siamo stati contagiati oppure no".

E anche sul fronte dei tamponi la situazione resta critica per tanti. "Sono padre di due bambini - scrive Antonello Mannai -. Io e mia moglie abbiamo fatto il tampone e siamo positivi. Non possiamo però fare il secondo tampone, tanto meno il primo per i nostri figli perché per il domiciliare l'Asl non ha tempo. Il drive through non possiamo farlo visto che non possediamo l'auto. Chiediamo aiuto: non possiamo uscire neanche per fare la spesa".

Mentre il problema denunciato da Elisabetta Pacini è ancora più delicato: "Sono la mamma di un ragazzino di 12 anni affetto da autismo - dice - bloccata in casa da 20 giorni perché nessuno viene a fargli il tampone. Sicuramente il problema nasce dalla formulazione sbagliata della domanda del pediatra che avrebbe dovuto attivare la giusta pratica, ma nulla toglie che una volta fatta ancora siamo a niente malgrado le mille chiamate. Chi vive il mio problema sa che chiudere questi ragazzi in quattro mura non è aiutarli, starci senza motivo lo è ancora meno. Mio figlio ha il diritto alla cura e allo studio come qualunque altro bambino o ragazzo".

C'è poi il problema di gestione dei rifiuti da parte di chi è in isolamento. Un problema apparentemente marginale ma con pesanti ricadute sulla vita quotidiana: "Sono in quarantena dal 14 ottobre con mia moglie e due bambini piccoli - dice Andrea -. Nonostante abbia più volte sollecitato Alia, da allora nessuno è venuto a ritirare la spazzatura, che stiamo tenendo in casa. Considerato che uno die miei figli è piccolo e usa ancora i pannolini, lascio a voi immaginare quale sia la situazione igienica".