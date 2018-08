23.08.2018 h 15:25 commenti

Attesi temporali, allerta meteo fino alle 20. Protezione civile già attiva

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice giallo che interessa anche tutta l'area pratese. Previsti temporali con cumulati significativi e conseguente rischio idrogeologico

Nuova allerta meteo per possibili forti temporali e conseguente rischio idrogeologico sul bacino idraulico minore e dunque su tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio di Prato. L'allerta meteo – codice giallo – è stata emessa dal Centro funzionale regionale ed è in vigore dalle 13 alle 20 di oggi, giovedì 23 agosto. Gli attesi rovesci e temporali sono dovuti ad una infiltrazione di aria fredda in quota. Le precipitazioni potrebbe risultare assolutamente concentrate con cumulati anche significativi di 20-30 millimetri in un tempo brevissimo. I tecnici del Centro funzionale regionale avvertono che domani, invece, saranno possibili temporali di forte intensità nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

La protezione civile di Prato è intanto attiva nel monitoraggio del territorio. Nel caso di temporali, i cittadini sono invitati a mettere in atto le semplici normative di autotutela a cominciare dal rigoroso rispetto delle indicazioni di divieto di ingresso nei sottopassi stradali che saranno adottati in caso di piogge particolarmente forti.



