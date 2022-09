05.09.2022 h 22:49 commenti

Attese ridotte al pronto soccorso del Santo Stefano, funziona il sistema di presa in carico precoce

Il punto della situazione affrontato dalla commissione Sanità del Comune di Prato con l'audizione dei vertici dell'ospedale. Dai picchi di 70 pazienti in attesa di un posto letto di luglio siamo scesi a pochi casi quotidiani

Funziona il servizio di presa in carico precoce adottato all’ospedale di Prato a inizio giugno e potenziato ad agosto, per migliorare il comfort dei pazienti destinati al ricovero o ad ulteriori approfondimenti dopo il primo vaglio dei medici del pronto soccorso. Per brindare è meglio aspettare la riprova autunnale quando gli accessi torneranno ai consueti numeri alti, il personale avrà finito le ferie e il Covid avrà evoluzioni più marcate, ma intanto abbiamo un’indicazione di massima incoraggiante, verificata di persona anche a metà agosto dal direttore generale dell’Asl Paolo Morello Marchese. Il punto è stato fatto ieri pomeriggio, 5 settembre, dalla commissione consiliare Sanità, presieduta da Rosanna Sciumbata, che ha ascoltato la direttrice del Santo Stefano Sara Melani, il direttore del pronto soccorso Simone Magazzini e il capo area di neurologia e geriatria Pasquale Palumbo. Rispetto alle giornate record di fine luglio con oltre 70 pazienti in attesa di un posto letto da 48 e più ore lungo i corridoi del pronto soccorso, la situazione è nettamente migliorata. Intanto perché il totale è dimezzato e poi perché l’attesa nella scomode barelle del pronto soccorso è ridotta ai minimi termini. Dai primi di agosto infatti, la maggior parte dei pazienti da ricoverare infatti, entra nella presa in carico precoce (sigla Ama) stando sdraiato in un letto normale al primo piano, nell’ex Obi. “Non solo. - spiega Melani - Il suo percorso terapeutico inizia subito. Grazie alla presa in carico precoce, lo specialista effettua accertamenti e valutazioni senza attendere che il paziente arrivi nel reparto di destino. Non c’è perdita di tempo”. Ieri ad esempio, i pazienti in Ama sistemati nei letti ex Obi erano 36, il massimo a disposizione, di cui 6, poi, sono stati dimessi o inviati a Villa Fiorita. Al pronto soccorso, su una barella, in attesa di un letto di reparto o di Ama, erano cinque. Tra qualche settimana capiremo se tali proporzioni continueranno a reggere o se si tornerà all’assedio visto negli anni e nei mesi scorsi, complice anche un taglio pesante di posti letto per permettere le ferie estive del personale.D’altronde, come hanno sottolineato Mirko Lafranceschina, consigliere di Noi Moderati e Silvia La Vita del Movimento 5 Stelle, questo è il quadro frutto di un ospedale piccolo rispetto alle esigenze, alle caratteristiche e ai numeri della popolazione pratese: “La presa in carico precoce si è resa necessaria sì per alleggerire il carico sul pronto soccorso ma va detto che quel carico dipende dal fatto che non ci sono letti disponibili nei reparti. Se l’ospedale girasse al passo giusto, nessuno si fermerebbe al pronto soccorso più del necessario”. Un obiettivo che renderebbe meno forte il rischio di fuga dei medici d’emergenza, i più stressati e peggio pagati della categoria medica: “Vorrei tornare a fare solo emergenza, - ha detto il dottor Simone Magazzini - inquadramento e stabilizzazione. Dopodiché chi può tornare a casa torna a casa e chi deve rimanere si colloca da qualche altra parte dell’ospedale. Quando si accumula in pronto soccorso gente da ricoverare, che sono il 12-15% del totale degli accessi, significa che c’è qualcosa che non va da qualche altra parte”.Tra le soluzioni per migliorare l’accoglienza e il comfort dei pazienti attivate nel corso di questi ultimi anni per evitare l’ingolfamento del ps, ci sono il day service geriatrico, la guardia h24 dei neurologi, la presa in carico neurologica e geriatrica ma anche il recente Girot, sperimentato con successo durante il Covid, che opera a domicilio e nelle rsa per evitare il ricorso all’ospedale. A fornire i numeri di un grande lavoro effettuato dal settore, strategico visto l’invecchiamento della popolazione, è stato il responsabile Pasquale Palumbo: “Nell’ultimo anno, dal 4 settembre 2021 a oggi le consulenze in ps sono state un centinaio in più per un totale di 2.500; 149 le prese in carico neurologiche e 182 quelle geriatriche. Nel 2022 gli interventi Girot sono stati 1.586. Sono convinto che il futuro dell’ospedale si giocherà sulla capacità di gestire il paziente in alternativa al ricovero”.Migliora anche la situazione Covid. Al momento i ricoverati sono solo 13 su 20 disponibili (più 2 di terapia intensiva ma liberi). Ieri c’è stato un solo accesso al pronto soccorso che è stato poi dimesso. In attesa di capire come si evolverà la situazione in autunno, lo spazio dedicato al Covid si sposta dal settore 2 al secondo piano al settore 1 al primo piano, accanto a Malattie infettive.