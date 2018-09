19.09.2018 h 13:05 commenti

Attese oltre trecento persone per il convegno nazionale medico della Croce Rossa Italiana

Dal 20 al 23 settembre il Metastasio ospita ufficiali medici e personale sanitario impegnati in un'attività di formazione. Sabato in piazza San Francesco una simulazione di intervento per un attentato con armi chimiche

Il ventesimo convegno nazionale del personale medico e sanitario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana si terrà a Prato: sono previste oltre trecento persone fra partecipanti e accompagnatori che alloggeranno in città nel prossimo fine settimana.

“Prato – ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Daniela Toccafondi - è sempre di più un luogo scelto per organizzare convegni di medie dimensioni: abbiamo in centro le strutture recettive e quelle per accogliere gli eventi . L’amministrazione ha fatto la sua parte concedendo gratuitamente il Metastasio, ora lancio un appello che facciano altrettanto privati e commercianti”. La convention si terrà da domani 20 settembre fino a domenica 23 e prevede varie sezioni dedicate alle celebrazioni legate alla Grande Guerra, alle problematiche chirurgiche e mediche nei contesti di crisi, alle problematiche medico legali e all‘International Disaster.

“Abbiamo scelto Prato – spiega il generale Gabriele Lupini - perché è stata la città del centro Italia che ha presentato la miglior offerta, sabato in piazza san Francesco abbiamo organizzato anche un’ esercitazione di simulazione di un attacco chimico, mentre durante la cerimonia di apertura consegneremo la medaglia d’oro al maresciallo Giangrande”.

A supporto della parte logistica e organizzativa è stato chiamato il Comitato pratese, che conta su 300 volontari impegnati in vari servizi, dal sociale, all’ accoglienza sanitaria dei migranti, fino al servizio del 118. “Siamo orgogliosi di accogliere il ventesimo convegno nazionale - ha spiegato la presidente Maria Paola Bini - ora siamo impegnati nella ristrutturazione della nuova sede in via del Cilianuzzo; costruiremo anche degli ambulatori medici al secondo piano. Entro la fine dell’anno dovremmo riuscire a completare il trasferimento dalla vecchia alla nuova sede”



