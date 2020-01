10.01.2020 h 10:25 commenti

Attese infinite al Cup unico, l'Asl corre ai ripari con altre otto assunzioni

Cinque saranno dedicate a Prato. Ancora in corso le operazioni di migrazione dei vecchi numeri. Una volta a regime il sistema metterà a disposizione anche altri servizi

Per ridurre le attese infinite al Cup unico dell'Asl Toscana Centro scendono in campo altri otto operatori di cui cinque saranno dedicati solo alle chiamate di Prato. E' la risposta che l'azienda sanitaria ha deciso di dare per mettere a regime il servizio. Il numero telefonico unico aziendale 055/545454, dedicato alle prenotazioni di visite ed esami ed al servizio di informazioni (Urp), è entrato in funzione esattamente un mese fa ma si da subito sono emerse delle criticità a causa del super afflusso di chiamate, circa 7mila al giorno.

Disagi per i quali l’azienda si scusa con i cittadini e specifica che "Stiamo comunque lavorando per completare tutte le operazioni di migrazione dei vecchi numeri, prima differenziati sui quattro territori delle ex aziende sanitarie in modo da uniformare il sistema di accesso al call center ed agli agli servizi. Una operazione delicata che potrà comportare, in alcuni momenti rallentamenti almeno fino alla fase di piena attività. Il sistema infatti prevederà, a regime, la possibilità di avere a disposizione altri servizi quali, l’area a pagamento (libera professione, rilascio o rinnovo patenti, porto d’armi, certificazioni medico-legali; screening ecc..)".

Il numero è in funzione dal mese di dicembre scorso ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.30 ed il sabato e prefestivi dalle 7.45 alle 12.30. Si accede attraverso linea fissa o cellulare. In questa prima fase i servizi a cui il cittadino può accedere sono: tasto 1 Urp, linea dedicata alle informazioni e segnalazioni; tasto 2, linea dedicata alle prenotazioni Cup, visite ed esami, disdette di prestazioni sanitarie e vaccinazioni.

“Nell’ambito di un incontro con il direttore generale dell’azienda sanitaria Paolo Morello Marchese - ha spiegato Nicola Ciolini, consigliere regionale - abbiamo riscontrato segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano lunghi tempi di risposta sulla linea telefonica. E’ stato definito un programma per mettere a disposizione del servizio ulteriori 8 operatori per il call center in modo da diminuire i tempi di attesa, che si aggiungono agli attuali 75 ”.

LE ALTERNATIVE. Il numero unico 055 545454 è un’offerta che si aggiunge ai servizi già operativi : prenotazioni cup presso le sedi degli sportelli territoriali e farmacie che hanno aderito al servizio. Per le sedi ed orari è possibile consultare il sito web www.uslcentro.toscana.it al link “prenotare visite ed esami”.

E’ inoltre attivo il servizio di prenotazione on-line Prenotafacile, sistema attivo per la prenotazione di prestazioni su ricetta dematerializzata (ricetta bianca) escluso richieste di esami ematici. Per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito http://prenotafacile.ised.it o scaricare il QRCODE sul telefono cellulare. E’ attivo l’indirizzo per assistenza tecnica: prenotafacile@uslcentro.toscana.it. Per le disdette di appuntamenti i cittadini possono utilizzare oltre gli sportelli territoriali e le farmacie anche l’indirizzo mail disdettecup.prato@uslcentro.toscana.it