Attese in barella fino a 48 ore per un posto letto, sopralluogo di FdI al Santo Stefano: "Utilizziamo anche le ali"

Stamani la visita a sorpresa del consigliere regionale Francesco Torselli con Gianni Cenni e Claudio Belgiorno. Le drammatiche testimonianze dei familiari dei pazienti "ostaggio" della mancanza di posto nei reparti

Eleonora Barbieri

Il termometro dell'esasperazione dei parenti dei pazienti del Santo Stefano che dopo il vaglio dei medici del pronto soccorso, attendono per tante ore, e a volte giorni, un posto letto buttati su una barella, è il bisogno di sfogarsi che due donne hanno manifestato questa mattina, 16 gennaio, ai giornalisti presenti fuori dal pronto soccorso in occasione del sopralluogo del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, accompagnato dal capogruppo del Comune di Prato, Claudio Belgiorno e dal vicecoordinatore provinciale vicario Gianni Cenni. La sanità infatti, è di competenza regionale e chi rappresenta questa istituzione, può effettuare “blitz” nelle strutture sanitarie per verificarne il funzionamento.“Mia madre ha 85 anni. – racconta la prima donna che avvicina la stampa – E' arrivata qui ieri alle 12 per problemi respiratori. Ha catetere, ossigeno e piaghe ma è ancora su una barella in uno stanzone con altri quaranta anziani appiccicati ad aspettare un posto in reparto. Mi sono detta pronta a pagare qualsiasi cifra per una stanza ma mi hanno detto che non si può. La colpa non è dei sanitari che sono eccezionali ma di questa struttura e di chi l'ha costruita. Non va bene”. Attesa più lunga per il secondo caso: “Il mio compagno ha 73 anni ed è qui dentro da sabato sera. Ha la polmonite e tante patologie pregresse tra infarto, ictus e reumatismi. Noi possiamo andare a mezzogiorno e starci 10 minuti, d'altronde con una barella sopra l'altra come fanno a farci stare tutti. Medici e infermieri fanno anche troppo in queste condizioni”. Se metà pronto soccorso è invaso dai pazienti in barella che attendono un posto letto, cosa confermata anche da Torselli al termine della sua ispezione, significa che il polmone da 36 posti ricavato al primo piano nell'ex Obi (il servizio Ama di presa in carica precoce su un letto anziché su una barella) è saturo. “Insufficiente e pieno – chiosa Torselli – e di conseguenza metà del pronto soccorso è stata impropriamente trasformata in Ama, dimezzando gli spazi per l'emergenza-urgenza. E' inaccettabile. Le stesse dimensioni del pronto soccorso non sono commisurate al numero di accessi. Pensate, qui al Santo Stefano di Prato arrivano solo il 10% in meno di pazienti rispetto a Careggi. Eppure la grandezza dei due plessi non è neanche paragonabile”.Sommando questi pazienti ai quaranta e più bloccati al pronto soccorso si arriva a un totale di oltre 70 persone in attesa di ricovero. Lo stesso numero record registrato nel luglio scorso quando l'Asl decise di sistemare l'Ama nell'ex Obi e di potenziare gli internisti per effettuare dimissioni anche nei fine settimana. La calma d'agosto regalò l'illusione di aver risolto ogni problema che invece si è ripresentato puntuale in autunno. E non poteva essere altrimenti perché la causa è e resta sempre la stessa: l'ospedale è piccolo rispetto alla complessità della città e i servizi territoriali non fanno filtro.La realizzazione della nuova palazzina da 112 posti letto, è bloccata da un ricorso al Tar del secondo classificato alla gara d'appalto. Ma è proprio pensando a questo impasse, che Fratelli d'Italia fa una proposta per migliorare il comfort dei pazienti e permettere ai sanitari del pronto soccorso di lavorare in sicurezza: “Una delle due ali, quella nord, non è utilizzata perché accessibile solo dall'esterno nonostante i soldi che la collettività ha speso per realizzare questi due spazi ospedalieri. Si potrebbe spostare qui l'ambulatorio allestito nella sud per liberare quest'ultimo spazio, più vicino al pronto soccorso, e metterci le persone in uscita dal pronto soccorso che aspettano il ricovero, possibilmente su un letto”. Il noto sottoutilizzo delle ali, nonostante il bisogno di spazi del Santo Stefano, sarà portato in Consiglio regionale da Torselli che presenterà in merito un'interrogazione all'assessore alla sanità Simone Bezzini.Gianni Cenni ricorda le denunce inascoltate sull'inadeguatezza dell'ospedale, all'epoca in costruzione, rispetto alla caratteristiche del territorio e alla popolazione che conta anche tanti non residenti. Un problema che da oggi, con l'entrata in vigore della ricetta elettronica per il trasporto sanitario (salvo emergenze) si ripercuoterà anche sull'ospedale perché è previsto solo per i residenti: “In tanti, quindi, resteranno bloccati in ospedale. Ci chiediamo se questo provvedimento è legato ai gravi problemi di bilancio che la Regione sta avendo sulla sanità per cui taglia sulla carne viva dei cittadini”.Belgiorno pone l'accento sul personale: “Intanto lo ringraziamo per il grande lavoro che fa ogni giorno. E' chiaro che in queste condizioni nessuno può resistere a lungo. Ecco che quindi medici e infermieri chiedono il trasferimento altrove e questo crea ancora più difficoltà per la tenuta del sistema”.