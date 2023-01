18.01.2023 h 17:24 commenti

Lunghe attese in barella per un posto letto, l'Asl Toscana Centro corre ai ripari

La direzione aziendale sta lavorando all'attivazione di una trentina di letti fuori dal Santo Stefano per rendere più veloci dimissioni e ricoveri

(e.b.)

Incremento di 7 posti letto di medicina a Villa Fiorita utilizzabili sia dal pronto soccorso che da Ama (presa in carico precoce) e riattivazione di altri 24 letti di cure intermedie nell'ex palazzina delle Malattie infettive al vecchio ospedale che si aggiungono agli altrettanti già esistenti. E' il piano a cui sta lavorando la direzione dell'Asl Toscana Centro per togliere dal pronto soccorso del Santo Stefano le decine di pazienti che attendono il ricovero su una barella così come denunciato lunedì scorso da alcuni familiari in occasione della visita a sorpresa del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. L'annuncio è stato fatto oggi pomeriggio, 18 gennaio, dal direttore generale dell'Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. Si tratta di potenziare ciò che esisate già sia sul servizio convenzionato che su quello pubblico. A Villa Fiorita infatti, ci sono già una ventina di letti a disposizione del Santo Stefano. Se ne aggiungono altri sette. Al vecchio ospedale invece, verranno raddoppiati i posti di cure intermedie attivando anche i 24 letti al secondo piano. Si tratta di rimettere in moto l'offerta di spazi già sperimentata durante il Covid. E' in corso la ricerca di personale che poi è il nodo principale da sciogliere. Serviranno soprattutto per accogliere i pazienti in miglioramento in modo da liberare i letti per i casi più gravi.Morello ha ribadito fiducia e ringraziamento al personale che ogni giorno lavora al Santo Stefano.Con l'occasione, il numero uno della sanità metropolitana toscana, ha messo anche i puntini sulle i rispetto alle cause esterne del maxi afflusso e sulle difficoltà dell'ospedale di far fronte ai ricoveri: “Dispiace molto constatare come venga gettato discredito su un servizio che quotidianamente gestisce centinaia di cittadini e non lascia alcun paziente senza una diagnosi, una cura e un certificato di dimissione. È di ampia conoscenza che esiste in Italia una drammatica carenza di medici specializzati nell'emergenza-urgenza. Nonostante tale criticità, tutto l’ospedale ha risposto e ai pratesi è salvaguardato il servizio essenziale della presa in carico sanitaria, sicuro e di qualità. L’azienda comprende che esiste un livello dove il dibattito politico affronta temi di sanità pubblica ma nessuno deve mettere in dubbio l’impegno massimo che doverosamente e per finalità istituzionali l’azienda sta mettendo in essere. La prima precisazione dunque – chiosa Morello - è che nessun cittadino è abbandonato su una barella. Tutti ricevono gli interventi di cui abbisognano ed è garantita la gestione clinica ed assistenziale del paziente fino al momento del ricovero. Per chi ha memoria, è risaputo che nel periodo invernale di endemia influenzale, gli accessi al Ps hanno sempre messo in difficoltà la gestione di tutto l’ospedale, come di tutti i Ps dell’Azienda. Tanti cittadini si presentano, i letti sono tutti occupati ed è necessario più tempo per le dimissioni. In questo periodo pandemico, inoltre, una quota di letti continuano ad essere assegnati, per disposizione ministeriale, a pazienti infetti da Covid-19. Ciò determina una riduzione dei posti letto globali dell’ospedale”.Sul sottodimensionato uso delle ali costruite durante l'emergenza Covid ai lati dell'ospedale, sottolineato lunedì scorso da Fratelli d'Italia, Morello ricorda che nell'ala sud c'è “l’attività di day service multidisciplinare e il fast track, mentre per gli spazi dell'ala nord (ora inutilizzata, ndr) è già stata effettuata la progettazione per l’utilizzo e la destinazione successiva al periodo pandemico”. Quest'area infatti, è accessibile solo dall'esterno o dalla Dialisi per cui è necessario realizzare un corridoio climatizzato che la renda collegata al resto dell'ospedale internamente senza passare da altri reparti. “Tale area – spiega Morello - è stata realizzata in tempi record in piena pandemia ed in deroga ad una precisa normativa di accreditamento ospedaliero. Pertanto è stato avviato il necessario iter per la regolarizzazione dei necessari requisiti di funzionamento della stessa. La funzione che potrà svolgere tale area è di attività ambulatoriale e di day hospital. L’opera di riqualificazione dell’Ala nord è ben nota all’Amministrazione comunale, con cui si sta collaborando pienamente, e la progettazione è a disposizione della stampa e degli organi istituzionali del Consiglio regionale”.Domani intanto è prevista la visita al pronto soccorso di un altro consigliere regionale. Si tratta di Giovanni Galli della Lega.