21.09.2023 h 20:11 commenti

Attesa per il ‘Motoraduno sensoriale’ con motociclisti d’eccezione: il sindaco e l’assessore Leoni

Appuntamento domenica alle 9 per una passeggiata collettiva all’insegna del rombo dei motori. L’evento, alla seconda edizione, è organizzato dall’associazione Oltre, dal Gruppo motociclistico dell’associazione Polizia di Stato e dalla Croce d’Oro

Tutto pronto per il secondo ‘Motoraduno sensoriale’ organizzato dall’associazione Oltre, dal Gruppo motociclistico dell’associazione Polizia di Stato e dalla Croce d’Oro, con la collaborazione dell'associazione Trisomia 21 e Uici. L’appuntamento è domenica 24 settembre, alle 9, con ritrovo in via Abati 3, sede di Oltre. Un’iniziativa di grande valore sociale oltre che un’occasione per una domenica diversa all’insegna del rombo dei motori e di tante altre attività. Chiunque può partecipare perché è richiesto solo presentarsi in orario e con un casco per poter effettuate l’iscrizione che è gratuita. I bikers metteranno a disposizione le loro potenti moto sulle quali saliranno ipovedenti e non vedenti che così avranno l’opportunità di fare una passeggiata collettiva insolita e divertente. Tra i motociclisti che daranno gas ai motori anche il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore Flora Leoni. Al ritorno pranzo per tutti in perfetto stile bikers e premiazioni dei partecipanti che riusciranno ad abbinare il rombo al modello del motore. Quella di domenica sarà una festa per tutti, bambini compresi che troveranno giochi e iniziative appositamente pensate per loro. Gli organizzatori ricordano che tutti, proprio tutti possono partecipare anche chi una moto vera la sogna ma ha solo un motorino: “Si va piano - dicono scherzando - si parte tutti insieme e si arriva tutti insieme”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus