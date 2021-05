14.05.2021 h 13:47 commenti

Attenzione alle truffe telefoniche per contratti gas e luce da parte di falsi operatori Estra

A segnalare il problema è la stessa società che ha raccolto la denuncia di alcuni clienti. Il primo elemento che può indurre in errore è il numero di telefono dal quale si riceve la chiamata

Nuove segnalazioni da parte di clienti di Estra Energie sul comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che, pur di acquisire il cliente, non conoscono remore di comportamento spacciandosi per operatori di Estra.

Si tratta in particolare di soggetti che chiamando dal numero +39 0574 669423, propongono offerte commerciali per conto di Estra Energie, ma che non hanno alcuna relazione con la nostra società.

Si fa presente che il numero +39 0574 669423, non è riconducibile a nessun operatore di Estra Energie e che lo stesso non risulta presente al Roc (registro operatori di comunicazione), al quale tutti gli operatori di servizi di call center devono essere registrati, così come previsto dal regolamento allegato alla delibera n. 666/08/Cons.

Estra Energie è da sempre attenta alla tutela dei propri clienti e si avvale esclusivamente di numerazioni telefoniche presenti al Roc (registro operatori di comunicazione). Si invitano i clienti eventualmente contattati dal numero sopra indicato a segnalare questo tipo di episodi chiamando il numero verde del Servizio Clienti 800 128 128, o rivolgendosi al “punto.clienti” più vicino. Inoltre i clienti che fossero contattati telefonicamente da tali operatori possono, appuntandosi il numero chiamante, verificare l’origine del contatto sul sito dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom) collegandosi al seguente link: https://www.agcom.it/numerazionicallcenter, al fine di agire per la tutela dei propri diritti direttamente nei confronti di quest’ultimi.