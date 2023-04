19.04.2023 h 17:08 commenti

Al via "Attenzione alle truffe", la nuova campagna informativa di Publiacqua

Depliant, manifesti e spot televisivi in seguito alle numerose segnalazioni delle scorse settimane, arrivate soprattutto da persone anziane . L'iniziativa in collaborazione con il Comune di Prato

Cresce l'allarme truffe, anche nel Comune di Prato, di persone che si presentano nelle case degli anziani spacciandosi per tecnici di Publiacqua. Un fenomeno che preoccupa tanto da lanciare una nuova campagna "Attenzione alle truffe" , in collaborazione con i il Comune e la Polizia di Stato.

"Troviamo semplicemente disgustosi gli episodi che anche nelle settimane scorse hanno avuto come vittime persone anziane ed in buona fede - spiega Lorenzo Perra Presidente di Publiacqua - Episodi che, dal nostro punto di vista, assumono una gravità anche maggiore visto che per truffare queste persone viene utilizzato il nome della nostra azienda".

La campagna di sensibilizzazione ed informazione è rivolta agli anziani ma anche alle loro famiglie, che prevede l’affissione dei manifesti e distribuzione di depliant negli uffici pubblici, la programmazione di spot sulle radio e sulle tv del territorio, l’acquisto di spazi sui maggiori quotidiani e l’utilizzo di post dedicati sulle pagine social aziendali. In calendario anche incontri pubblici presso circoli, sedi di centri anziani in coordinamento e collaborazione con le amministrazioni comunali e le forze di polizia locale. "Siamo felici di patrocinare questa campagna di Publiacqua- ha sottolineato Flora Leoni - Assessore alla Sicurezza Urbana in quanto riteniamo essenziale - visto l'allarme destato dal fenomeno delle truffe - diffondere il più possibile tra la cittadinanza gli anticorpi difensivi tramite la massima informazione. Sperimenteremo con Publiacqua anche una trasmissione radio dedicata per un approfondimento sui media del messaggio di prevenzione”.

Per dare anima e forza alla campagna sono stati scelti i fumetti. Sia il poster che il depliant raccontano in maniera leggera le situazioni, reali e “drammatiche”, che nel corso degli anni sono state raccontate dalle vittime di truffatori. Delinquenti che, spacciandosi per operatori della nostra azienda, hanno inventato ed accampato scuse e pretesti per entrare nelle case e rubare soldi o preziosi. Scuse o pretesti che a volte possono sembrare incredibili e che invece hanno convinto decine di persone ad aprire la porta della propria abitazione a questi truffatori. Dalla verifica dei consumi e della bolletta dell’acqua al pericolo di inquinanti vari nell’acqua, tutto questo si trova condensato nelle vignette raccolte nel materiale informativo che sarà distribuito ai cittadini e nel quale è ben evidente il messaggio fondamentale di questa campagna e cioè che Publiacqua non entra nelle abitazioni private.