Lo scenario era alquanto preoccupante: un attentato con armi chimiche in piazza San Francesco. ma per fortuna si trattava solo di una simulazione, che ha permesso però di testare e mettere a punto tutte le procedure di intervento.

Si è svolta oggi, 22 settembre, in piazza San Francesco la simulazione di soccorso per un attentato con armi chimiche. Il test rientra nell'ambito del XX convegno nazionale del personale medico e sanitario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in corso al Teatro Metastasio da giovedì 20 a domani domenica 23 settembre, con il patrocinio del Comune di Prato.