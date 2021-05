22.05.2021 h 20:13 commenti

Attacco No Vax anche al profilo Facebook del sindaco Biffoni

Sotto attacco anche la pagina facebook di Anci Toscana dopo i post di solidarietà nei confronti dei sindaci di Viareggio e di Carrara

Anche il profilo Facebook del sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni è stato oggetto di un attacco hacker di stampo 'no vax'. Sotto attacco anche la pagina Fb Anci Toscana dopo aver postato dei messaggi di solidarietà nei confronti dei sindaci di Viareggio (Lucca) e di Carrara (Massa Carrara) con il messaggio: "Vaccinarsi significa voler bene a se stessi e agli altri". Sono già centinaia, e sono in aumento, i messaggi no vax postati tra i commenti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus