Galeotto fu Facebook per la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Silvia La Vita che ora dovrà pagare 5mila euro a Fonderia Cultart, oltre a farsi carico delle spese legali, per una serie di affermazioni affidate al popolare social network e ritenute diffamatorie dal giudice di pace. La sentenza risale allo scorso settembre e, come dice La Nazione, che stamani 24 marzo ha dato la notizia, non è stata impugnata.

Attraverso un comunicato stampa Silvia La Vita dichiara "di non aver mai ricevuto nessuna notifica dal Giudice di Pace, nè di invito a comparire nè la sentenza giudizio per risarcimento danni, e che quindi non sono a conoscenza di nulla di quanto affermato. Lunedi' comunque verifichero' presso la Cancelleria del Giudice di Pace l'esistenza di un fascicolo a mio carico e, in caso di esistenza, la regolarita' delle notifiche. Comunico inoltre fin d'ora di aver dato mandato ai miei legali per la tutela della mia immagine e quella del M5S che rappresento".

I post "velenosi" risalgono al periodo tra dicembre 2014 e aprile 2016 e vedono come destinatario degli strali la cooperativa che negli ultimi anni ha spesso collaborato con il Comune organizzando manifestazioni come il Settembre Pratese, la Palla Grossa e il Prato Festival. Incarichi che, secondo l'esponente pentastellata, avrebbero nascosto aspetti poco chiari. Proprio su questo si incentravano i post Facebook poi finiti sul tavolo del giudice di pace. Secondo il quale, le continue e non motivate allusioni a presunti rapporti non leciti tra amministrazione comunale e Fonderia Cultart, avrebbero diffamato il buon nome di quest'ultima. La Vita, benché citata, non si è mai presentata davanti al giudice per spiegare le proprie ragioni. Anzi, avrebbe continuato nella sua polemica, trasformando - secondo il giudice - l'esercizio della critica politica in un "attacco personale e gratuito nei confronti di Fonderia".